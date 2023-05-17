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Almanya ve FETÖ'cüler Sabah ve A Haber'in yayınlarından rahatsız! Cemil Albay yaşananları anlattı

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Giriş: 17.05.2023 18:01
FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Alman polisi A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay sabah saatlerinde Almanya’daki evlerine baskın düzenledi. İki ismin de evleri 4,5 saat köpeklerle aranırken evdeki çok sayıda materyale el konuldu. Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay yaşananları A Haber ekranlarında anlattı. İşte detaylar...
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