Sabah ve A Haber’i susturma operasyonu! Alman polisi Türk gazetecilerin evlerine baskın düzenledi

BU BİR OPERASYON ELEMANI

Diğer tarafıyla o FETÖ'cünün bunda bir aparata dönüşmesi ile ilgili bir fotoğraf var. Bu FETÖ'cünün Türkiye'deki sosyolojiyi etkilemek üzere ortaya koymuş olduğu FETÖ'cü yaklaşım ortada. Türkiye'deki pek çok kişiyi itibarsızlaştırmak karalamak adına eline verilen bir takım bilgileri kendi menfaatleri doğrultusunda FETÖ menfaatleri doğrultusunda ve kendisini himaye eden Alman hükümeti adına kullanmakta olduğu bilinen bir gerçek. Bu bir operasyon elemanı. FETÖ'cüleri himaye eden FETÖ'cüleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan bir Alman yaklaşımı var. Hani demokrasinin beşiğiydi? Hani basın özgürlüğüydü? Bu iki ülke arasındaki ilişkileri gerebilecek çok ciddi bir fotoğraf.

AKILLARA ZARAR BİR FOTOĞRAF

Bu FETÖ'cünün bir istihbarat elemanı gibi hareket ettiği ortadaydı. Bir şekilde bir takım bilgiler eline veriliyordu ve bu bilgileri manipüle ederek Türk kamuoyunu bir şekilde hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlardı. İş birliğinin de ortaya çıktığını görüyor ve gözlemliyoruz. Bir FETÖ'cü etki ajanının Alman istihbaratının bilgisi ve himayesi olmadan bu şekilde Almanya'da bir etkinlik üretiyor olması akıllara zarar bir fotoğraf.