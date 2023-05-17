Sabah ve A Haber'i susturma operasyonu! Alman polisi Türk gazetecilerin evlerine baskın düzenledi
FETÖ'cülerin ihbarıyla A Haber muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri müdürü Cemil Albay bu sabah Almaya'da evlerine düzenlenen bir baskında gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi. Sabah Yayın Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "30 yerel muhabirimize ulaşamıyoruz." dedi. Gelen son dakika haberine göre Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Almanya’dan son durumu aktaran A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Türk gazetecilerin serbest bırakıldığını aktardı. İsmail Erel o anları canlı yayında anlattı.
FETÖ'cülerin ihbarıyla Türk basınını susturma operasyonu. Alman polisi Türk gazetecilerin evlerine baskın düzenlendi ve Sabah-A Haber Avrupa ekipleri seçim öncesi gözaltına alındı. Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirdi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.
Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.
ALMAN BÜYÜKEÇLİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan gelen açıklamada "Sabah Gazetesi'nin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." denildi.
Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Büyükelçiden izahat istenecek.
TÜRK GAZETECİLER SERBEST BIRAKILDI
FETÖ'cülerin şikayetiyle gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı.
İsmail Erel yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Erel, "Baskında evimde yapılan arama 4,5 saat sürdü, terörist muamelesi yapıldı." dedi.
"KIZIM BABA POLİS GELDİ DEDİ"
Erel'in açıklamalarından satır başları; Saat tam 6'da kızım yatak odasına girdi baba polis geldi dedi. Açmasaydın kızım kapıyı dediğim sırada baktım zaten arkamda duruyorlar bile. Dedim ne oldu? Arama emrimiz var dediler. Konu ne? Konuyu söylemiyorlar. Arayamazsınız diyorum arama emrini gösteriyor. Gazetecilik mahremiyeti var kaynak mahremiyeti var.
Evin altını üstüne getirmek suretiyle evde buldukları ne kadar dijital malzeme varsa ne varsa buldukları her şeyi aldılar götürdüler. Arabayı didik didik ettiler arabayı aldılar çekiciyle karakola götürdüler.
Tüm eşyalarımıza el konuldu, işimizi yapamaz durumdayız.
Orhan Sali canlı yayında şunları anlattı:
"Biz de sabahtan bu yana bu bilgileri toplamaya çalışıyoruz. Çünkü inanılmaz bir durum söz konusu. Sabah saat 06'da Almanya'daki temsilcimizin İsmail Erel, Frankfurt'ta ve Cemil Albay'ın evlerine baskın düzenleniyor. Baskın sonrası her iki temsilcimiz muhabirimiz de gözaltına alınıyor. Hala gözaltında. Gözaltına alınma gerekçesine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmış değil. Birkaç saat içerisinde Almanya'dan bir açıklama bekliyoruz.
Bu operasyonun düzenleme şekliyle bakacak olursak çok tuhaf önceden ne bir tebligat var ne bir uyarı var. Sabah 06'da insanlar yataklarından alınıp gözaltına alınıyor oradaki bizim muhabirimiz. İsmail Erel aynı zamanda Türk-Amerikan gazetecileri derneğinin de başkanı. Bu medyaya yapılan inanılmaz bir durum söz konusu. Biz bilgileri Türkiye'nin Frankfurt'taki Başkonsolosluğu aracılığıyla aldık, Berlin Büyükelçisi de şu anda devrede. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz çünkü eş zamanlı bir operasyon sanki bir terör örgütüne operasyon düzenleniyor. Bu kabul edilemez bir durum.
Özellikle bir basın ve medya kuruluşuna yapılan bu operasyon kabul edilemez. Biz yine Başkonsolosluğa sorduk neden peki ilk aldığınız bilgiler ne yönde diye. Bize gelen bilgi yine çok ilginç Almanya'da yaşayan FETÖ'cü Cevheri Güven 22-23 Eylül'de Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haberleri ile ilgili bir soruşturma bir dava açmış. Bunun üzerinde evlerine baskın düzenleniyor. İlk bilgilere göre hem bütün muhabirlerimizin telefonlarına el konulmuş bilgisayarlarına el konulmuş ve hala gözaltı hali devam ediyor. Şu anda Berlin'deki Büyükelçimiz hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devrede. Almanya'da eşi benzeri görülmemiş bir durum. Bir örgüte yapılan bir baskın gibi lanse ediliyor.
Daha önce de Almanya bu şekilde medyayı susturmak için benzer baskınlar yapmıştı ama bu derecede büyük boyutlu bir baskından bahsetmiyoruz. Biz şu anda bütün avukatlarımız devrede Turkuvaz Medya'nın avukatları devrede oradaki sivil toplum örgütleri devrede Dışişleri Bakanlığımız devrede buradaki durumun netleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Birkaç saat içinde oradaki temsilcilerimizin serbest bırakılacağı yönünde bilgi aldık.
Almanya içerisinde bazı Türk freelance muhabirlere de ulaşamıyoruz. Onlara da bir eş zamanlı baskın yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyoruz. Bu operasyonun arkasında Cevheri Güven var. FETÖ ile iltisaklı bir isimden bahsediyoruz. Sabah Gazetesi ve A Haber olarak biz zaman zaman bu FETÖ'cülerin yurt dışındaki faaliyetlerini habercilik çerçevesinde gündeme getiriyoruz ne yaptıklarını Türkiye karşıtı faaliyetler içerisinde olup olmadıklarını ancak bir kez daha FETÖ göstermiştir ki bu Batı'daki uzantılarını oradaki istihbarat örgütleriyle oradaki devletleri nasıl iş birliği içerisinde olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Bu basın özgürlüğüne büyük bir darbedir. Almanya demokrasisi için Almanya'daki basın özgürlüğü için kara bir gün olarak tarihe geçmiştir bugün.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar:
Sabahın saat 6'sında medya mensuplarının Alman siyaset ve stratejisiyle eşgüdüm hareket etmeyen basın mensuplarının kelepçelenip alınıp götürülmesi öncelikli olarak Alman demokrasisi adına ve basın özgürlüğü adına tam bir fecaat! Gerekçesi sebebi ne olursa olsun.
TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTILAR
Seçim süreçlerinde Türkiye'deki siyasi grupların Almanya dahil Avrupa'daki yapmış olduğu siyasi faaliyetleri baskı altına almaya çalıştıklarını gördük. Kendi hoşlarına gitmeyen siyasi faaliyet gösterenleri yaftaladıklarını ve itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını gördük ve gözlemledik. Bir şekilde aslında Türkiye'deki seçimlere kendi ülkelerinde yaptıklarıyla beraber müdahil olmaya çalıştılar ve etkilemeye çalıştılar.
BU BİR OPERASYON ELEMANI
Diğer tarafıyla o FETÖ'cünün bunda bir aparata dönüşmesi ile ilgili bir fotoğraf var. Bu FETÖ'cünün Türkiye'deki sosyolojiyi etkilemek üzere ortaya koymuş olduğu FETÖ'cü yaklaşım ortada. Türkiye'deki pek çok kişiyi itibarsızlaştırmak karalamak adına eline verilen bir takım bilgileri kendi menfaatleri doğrultusunda FETÖ menfaatleri doğrultusunda ve kendisini himaye eden Alman hükümeti adına kullanmakta olduğu bilinen bir gerçek. Bu bir operasyon elemanı. FETÖ'cüleri himaye eden FETÖ'cüleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan bir Alman yaklaşımı var. Hani demokrasinin beşiğiydi? Hani basın özgürlüğüydü? Bu iki ülke arasındaki ilişkileri gerebilecek çok ciddi bir fotoğraf.
AKILLARA ZARAR BİR FOTOĞRAF
Bu FETÖ'cünün bir istihbarat elemanı gibi hareket ettiği ortadaydı. Bir şekilde bir takım bilgiler eline veriliyordu ve bu bilgileri manipüle ederek Türk kamuoyunu bir şekilde hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlardı. İş birliğinin de ortaya çıktığını görüyor ve gözlemliyoruz. Bir FETÖ'cü etki ajanının Alman istihbaratının bilgisi ve himayesi olmadan bu şekilde Almanya'da bir etkinlik üretiyor olması akıllara zarar bir fotoğraf.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek:
"Arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz. Alman polisi tarafından adeta sanki bir teröristmişçesine evlerine baskın düzenleniyor. Telefonlarına bilgisayarlarına el konuluyor. İş yerimize de baskın yapılarak bütün dijital materyaller ve dökümanlar polis tarafından alınıyor. Perde arkasında Cevheri Güven, Ercan Karakoyun FETÖ'cün Avrupa temsilcisi Karakoyun, FETÖ'cü gazeteci Cevheri Güven eski Almanya imamı şu anki örgütün medya imamı tarafından yapılan suç duyuruları üzerine gazeteci arkadaşlarımız gözaltına alınmış."
Bir numaralı tanık olarak beni yazmışlar iki numaralı İsmail Erel ve Cemil Albay ve birçok arkadaşımız şüpheli olarak bu dosyada yer alıyor. Ben de bunu Dışişleri Bakanlığından şimdi öğrendim. Almanya'ya girdiğim taktirde bir Avrupa ülkesine girdiğim taktirde gözaltına alma emri verilmiş Alman devleti tarafından.
Turkuvaz Medya olarak Fetullahçıların Türkiye'de yaptığı onlarca operasyonu tek suçumuz bunları haber yapmak. Bu kişilerin orada elini kolunu sallayarak Almanya'da gezdiğini biz bunu haber olarak yapınca maalesef terörist muamelesi görüyoruz.
FETÖ ALMANYA'DA KULLANIŞLI BİR ARAÇ
SETA Berlin Temsilcisi Zafer Meşe de canlı yayında "Alman toplumuyla medya yapılanları ve camilerle ilgili bunlardan bilgi topluyor. Almanya'da FETÖ çok kullanışlı bir araç. Alman devleti bu kadar ileriye gidip iki tane medya temsilcisini sabahın köründe evinden alıyorsa, geleceğe yönelik hiç iyi bir gelişme değil" dedi.
ELLERİNDE ÇOK SADIK BİR İTLERİ VAR!
Ellerinde çok sadık bir itleri var! Afedersiniz bunu böyle söylüyorum bu FETÖ'cülerin Allah belalarını versin.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: İsmail Erel ve Cemil Albay arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hemen Dışişleri Bakanlığını harekete geçirdik. Sağ olsun Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu konu ile bizzat ilgilendi. Öyle umut ediyorum ki kısa bir süre sonra arkadaşlarımız serbest bırakılacak. Alman Büyükelçiliği nezdinde Türkiye'nin bir girişimine konu olacaktır.
Basın özgürlüğü ile bir ajanlık faaliyeti arasındaki sınırı çizmeyen Alman devletinin bu konuda hakikatten şapkayı önüne alıp düşünmesi gerekiyor.
İŞTE ALMANYA'YI RAHATSIZ EDEN MANŞETLER
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: Neden bu gözaltılar? Bu basın özgürlüğüne darbe neden? Sabah Gazetesi yaklaşık 1 yıldır Avrupa'da kaçak yaşayan hakkında kırmızı bülten bulunan mesela FETÖ'nün Avrupa imamı, mesela FETÖ'nün iftira makinesi Cevheri Güven bu tip kişileri görüntülüyoruz ve bunların Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezdiklerini bütün dünyaya ilan ediyoruz. Demek ki Almanya bundan rahatsız olmuş. Almanya ispat etsin biz bu mesleği bırakalım. Cevheri Güven hakkında 50 tane yakalama kararı vardır belki böyle bir adam. Türkiye'de iftira atmadığı adam yok YouTube'dan hala iftiralarını sürdürüyor. Bunlar hakkında biz yayınlar yaptık. Bu yayınlardan rahatsız olan Alman devleti artık kim yaptıysa bunu bu alçağın Cevheri Güven'in şikayeti üzerine bugün arama yapmak istiyor arkadaşlarımızın evlerine giriyor 4 saat arama yapıyor.
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