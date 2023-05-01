Vatandaş akın etti milyonu aştı! TEKNOFEST’te gurur projelere yoğun ilgi

Sabah'ın haberine göre, hava gösterilerini izlemeye gelen Mertcan, Eymen ve babaları Muhammed Emin; "Bu gururu çocuklarımda yaşasın istedim hep birlikte buraya bu görsel şöleni izlemeye uçaklara dokunmaya geldik." dedi. Festivali, sağanak yağışa rağmen ilk gün 25 bin, ikinci gün 300 bin üçüncü gün 600 bin kişi ziyaret etmişti. 4'üncü gün ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı.