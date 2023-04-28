28 Nisan 2023, Cuma
Gençlerden TEKNOFEST'e büyük ilgi: Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023 dün kapılarını açtı. 27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivale gençler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe giden gençler, "Festivalde teknoloji ve savunma sanayisi alanında ürettiğimiz yerli ve milli ürünlerimizi gördük. Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk" dedi.
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:23
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