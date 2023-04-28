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Gençlerden TEKNOFEST'e büyük ilgi: Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023 dün kapılarını açtı. 27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivale gençler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe giden gençler, "Festivalde teknoloji ve savunma sanayisi alanında ürettiğimiz yerli ve milli ürünlerimizi gördük. Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk" dedi.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:23
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Gençlerden TEKNOFEST’e büyük ilgi: Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk

TEKNOFEST 2023'e gençler büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyetin 100'üncü yılında geleceğe umutla bakan bir Türkiye için #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST'e katılan vatandaşlar, ülkemizin savunma ve milli teknolojide geldiği seviyeleri gördükleri için mutlu olduklarını belirtti.

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Gençlerden TEKNOFEST’e büyük ilgi: Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk

Sabah'ın haberine göre, gençler, şunları söyledi:

TURAN BATIN: TEKNOFEST'e önceki yıllarda tek de geldim, okullu da... Bu festivali çok güzel buluyorum. Bugün yağmurlu olmasından dolayı biraz daha az insan var. Geçen sene kadar coşkulu olmasa da yine çok güzel. Kendi ürettiğimiz kargo uçakları, savaş uçakları, tanklarla gurur duyuyorum. Bence ülkemizin teknolojide buraya gelmesi çok gurur verici... Bu festival gençleri teşvik ediyor. İleride daha da güzel işlerin yapılacağını düşünüyorum.

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Gençlerden TEKNOFEST’e büyük ilgi: Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk

NİGAR ARIKAN: Önceki yıllara göre çok daha fazla milli araçlarımız var. Bu nedenle teknolojik anlamda ne kadar ileri gittiğimizi daha iyi gördüm. Bu hem halka hem de diğer ülkelere, teknolojimizi ne kadar ileri seviyelere taşıdığımızı da göstermiş oldu. Özellikle de, "dosta güven düşmana korku" sözünün bu festivalde ne kadar gerçek bir söz olduğunu da kanıtlıyor.

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Gençlerden TEKNOFEST’e büyük ilgi: Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk

ENES CAN VAROL: 19 yaşındayım ve gerçekten burası harika. Uçaklarımız çok güzel. Yeni çıkmış uçaklarımızı tanıtmaları da ayrıca beni çok etkiledi. Gençlere ve tüm milletimize de bunları tanıtmaları bence anlamlı bir şey. Burada yerli ve milli tanklarımız var. Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde geldiği noktaları göstermesi açısından da muhteşem. AZRA KILIÇ: Teknolojik anlamda ülkemizin geldiği noktayı bu şekilde görebiliyor olmak çok güzel. Biz gençlerle de buluşturulması da ayrı bir şekilde bunu güzel kılıyor. Bize bu imkânı tanıyanlar, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için şimdiden var olan teknolojinin de ötesinde sistemler geçirenlere teşekkür ediyorum.

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Gençlerden TEKNOFEST’e büyük ilgi: Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk

FURKAN SONGÜ- LALP: 17 yaşımda böyle bir festivale tanık olmam beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Çünkü burada tecrübe ettiğim şeyler beni çok cesaretlendirdi. Benim de bir şeyler yapabileceğime inancım kuvvetlendi. Ülkem mükemmel bir teknolojiye sahip... Çok heyecanlandım, çok gurur duydum. Herkesin burayı görmesi gerekiyor. Yaşlılarımızın da gençlerimizin de görmesi lazım. Ne muhteşem eserler üretmişiz bilinmesi gerekli.