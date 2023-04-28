Gençlerden TEKNOFEST’e büyük ilgi: Ülkemizle bir kez daha gurur duyduk

ENES CAN VAROL: 19 yaşındayım ve gerçekten burası harika. Uçaklarımız çok güzel. Yeni çıkmış uçaklarımızı tanıtmaları da ayrıca beni çok etkiledi. Gençlere ve tüm milletimize de bunları tanıtmaları bence anlamlı bir şey. Burada yerli ve milli tanklarımız var. Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde geldiği noktaları göstermesi açısından da muhteşem. AZRA KILIÇ: Teknolojik anlamda ülkemizin geldiği noktayı bu şekilde görebiliyor olmak çok güzel. Biz gençlerle de buluşturulması da ayrı bir şekilde bunu güzel kılıyor. Bize bu imkânı tanıyanlar, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için şimdiden var olan teknolojinin de ötesinde sistemler geçirenlere teşekkür ediyorum.