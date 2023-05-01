Şehit ailelerinden 7’li koalisyona yaylım ateşi: İki elim yakanızda

Benim bir tarafım Doğuludur. Ama Doğulu olan herkes de HDP'li değildir. Onlarda gerçeğin ne olduğunu çok iyi görüyorlar. Allah vatan hainlerine fırsat vermesin.

Kim vatana hainlik yapıyorsa Allah'ım bu dünyada da öbür dünyada da cezasını versin. Şehit ailelerinin elleri yakalarındadır. Şehitlerin kanıyla boğulacaklarına eminim.