MİT'in Suriye'de nefes kesen operasyonu! A Haber DEAŞ lideri Kureyşi'nin öldürüldüğü evi görüntüledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadelenin süreceğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Gazete manşetlerini Başkan Erdoğan'ın sözleri süsledi... Öte yandan A Haber ekibi Kureyşi'nin öldürüldüğü o evi görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam MİT'in, DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi kod adlı kişiyi uzun süredir takip ettiğini, önceki gün bir operasyonla etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, uzunca bir süredir takip ettiği Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı DEAŞ'ın yeni liderini 29 Nisan 2023'te düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
A HABER KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ O EVDE
A Haber ekibi Kureyşi'nin öldürüldüğü o evi görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.
İşte Uğur'un aktardıklarından satır başları;
Bizler de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Operasyonun düzenlenmiş olduğu evi ekranlara getiriyoruz. İşte 3 katlı o bina. Alt kısmında DEAŞ terör örgütünün sözde lideri Kureyşi örgütün üst düzey yöneticileriyle işte burada bir araya geldiği tahmin ediliyor.
Bu şekilde bir iddianın olduğunu söyleyelim. İçerisinin bir toplantı salonu haline getirildiğini ifade edelim.
Büyük bir oda ve odanın duvarlarına baktığımızda burada da bir çatışmanın söz konusu olduğunu ve karşıdan yapılan atışların duvarda izler bıraktığını ekranlara getirmiş olalım. Birçok noktasında bu mermi izlerini görmek mümkün.
DEAŞ'ın sözde lideri Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları da ortaya çıkıyor. Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi. Operasyonun 4 saat sürdüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede gelinen son noktaya da değinen Erdoğan, 'Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. NATO içerisinde, PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz' ifadelerini kullandı.
'DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
'MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor' diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları kısa süre içerisinde Dünya basınında geniş yer buldu.
Uluslararası Haber ajansları bu bilgiyi 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken AFP nefes kesen operasyonun detaylarını yazdı.
ÖNCE ABLUKA SONRA OPERASYON
Suriye'nin kuzeyinde görev yapan AFP muhabiri, Türkiye'nin desteklediği Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin Cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cinderes'te bir bölgeyi ablukaya aldığını belirtti
Mahalle sakinleri AFP'ye, operasyonun hedefinin okul olarak kullanılan terk edilmiş bir çiftlik olduğunu söyledi.
France 24 bu gelişmeyi 'Erdoğan, DEAŞ lideri olduğundan şüphelenilen Al Quarashi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini söyledi' başlığı ile okurlarına sundu.
Erdoğan'ın 'terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadelemizi sürdüreceğiz' sözüne haberinde yer veren CNN International sözde liderin bir selefinin Ekim ayında öldürülmesinin ardından göreve geldiği bilgisini paylaştı.
İŞTE İLK FOTOĞRAF
'Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü açıkladı' başlığını atan Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.
Haberde Orta Doğu Enstitüsü'nde görev alan Charles Lister'ın açıklamalarına da yer verildi. Lister Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgeden fotoğraflara da yer verdi.
MİT'in imza attığı operasyona geniş yer veren ABD merkezli CBS News ise Türkiye'nin Suriye'deki konumu için şu değerlendirmede bulundu;
'Türkiye, 2020'den beri Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırdı ve tüm bölgeleri kontrol ediyor.'
Hindistan merkezli Wion haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada, DEAŞ liderinin Türkiye'nin MİT istihbarat teşkilatı tarafından yürütülen bir operasyonda Suriye'de öldürüldüğünü söyledi' ifadesine yer verdi.
NDTV 'Erdoğan, DEAŞ liderinin Türk istihbarat teşkilatının Suriye'de düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü duyurdu' dedi.
Sky News Avustralya ise haberinde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in El-Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiğini ve Türkiye'nin teröristleri takip etmeye ve avlamaya devam edeceğini söyledi' ifadelerine yer verdi.
Yunan In.gr 'Türk istihbaratı DEAŞ liderini etkisiz hale getirdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
ERT 'Erdoğan, cihatçı grubunun sözde liderinin Cumartesi günü Suriye'de Türk istihbarat servislerinin önderliğindeki bir operasyonda etkisiz hale getirildiğini söyledi' dedi.
Proto Thema 'Erdoğan, MİT'in DEAŞ liderini uzun süredir izlediğini açıkladı, ancak operasyonla ilgili daha fazla ayrıntıya girmekten kaçındı' dedi.
Pentapostagma ise bu gelişmeyi 'DEAŞ'ın lideri Suriye'nin kuzeyindeki Türk kontrolündeki kasabada öldürüldü' başlığı ile okurlarına sundu.
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