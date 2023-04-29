Son dakika: Emine Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı

ÜLKEMİZİN KALBİ TEKNOFEST KUŞAĞIDIR

"TEKNOFEST uzayın, havacılığın, bilimin ve teknolojinin, TEKNOFEST kuşağı ise ülkemizin kalbi. Gözlerinde gelecek olan genç mucitlerimiz var oldukça, yerli ve milli teknoloji vizyonumuz da ilelebet yaşayacaktır. Festivale katkı sağlayan herkesi kutluyor, genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ülkemizin ilk uzay yolcularını da gönülden tebrik ediyorum."