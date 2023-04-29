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Son dakika: Emine Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gözlerinde gelecek olan genç mucitlerimiz var oldukça, yerli ve milli teknoloji vizyonumuz da ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Emine Erdoğan, TEKNOFEST'le ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin bilim ve teknoloji tutkusu, istikbalimizin altın anahtarı. Her sene heyecanla beklediğimiz #TEKNOFEST2023 coşkusunu, Azerbaycan Devlet Başkanı ve değerli eşi, dostum Mehriban Aliyeva ile paylaştık."

ÜLKEMİZİN KALBİ TEKNOFEST KUŞAĞIDIR

"TEKNOFEST uzayın, havacılığın, bilimin ve teknolojinin, TEKNOFEST kuşağı ise ülkemizin kalbi. Gözlerinde gelecek olan genç mucitlerimiz var oldukça, yerli ve milli teknoloji vizyonumuz da ilelebet yaşayacaktır. Festivale katkı sağlayan herkesi kutluyor, genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ülkemizin ilk uzay yolcularını da gönülden tebrik ediyorum."

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