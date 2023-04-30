Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyon ve Kılıçdaroğlu’na net mesaj: Bu milletin elinden TEKNOFEST’i Kızılelma’yı alamazsınız

"BUNLARDA YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY BULAMAZSIN"

Başkent'in havalimanını kim yaptı, biz. Bu yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı?

İstanbul, İzmir öyle değil mi? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdi biliyor musunuz; bay bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız yazıhanesine müracaat edin. 14 Mayıs'ta benim milletim bunlara siyasi mevta yapacak, sandıklara sahip çıkacağız.