Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'na net mesaj: Bu milletin elinden TEKNOFEST’i Kızılelma'yı alamazsınız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini Ankara'da gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, yüz binlerin geldiği mitinge katılım sağladı. Meydanı hınca hınç dolduran kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan, FETÖ ve PKK ile yakın temas halinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Bir tarafta FETÖ'nün Ankara'yı bombalayıp eli kanlı teröristlerini hapisten çıkartıp aramıza göndermek isteyenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor; 'Selo'yu çıkaracağız' diyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
evgili Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İstiklalimizin ve istikbalimizin başkentinden selamlarımı gönderiyorum. Yüz binler geliyor. Sandığı yürüyor yüz binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor.
"KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ"
Biz bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kapı kapı dolaşacağız. Bütün gençlerimize 14 Mayıs için hazır olu hatırlatacağız.
"CHP'Yİ TANIMAK İSTİYORSANIZ 3 KELİME YETER"
İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de 4 yıl ne yaptınız? Bunların 3 tane tanımı var. CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter; Çöp, çukur ve çamur. İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından kurtardık, çukurlardan kurtardık. Hepsini geç, susuzluktan kurtardık susuzluktan. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart.
"BUNLARDA YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY BULAMAZSIN"
Başkent'in havalimanını kim yaptı, biz. Bu yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı?
İstanbul, İzmir öyle değil mi? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdi biliyor musunuz; bay bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız yazıhanesine müracaat edin. 14 Mayıs'ta benim milletim bunlara siyasi mevta yapacak, sandıklara sahip çıkacağız.
"DUALARA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız hafif rahatsızlıkta, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanı gibi Ankara'nın her mahallesinden, her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz.
"ANKARA DİZ ÇÖKMEDİ"
Ankara Milli Mücadele'de asla korkmadı, diz çökmedi. Bunun için Ankara ne vesayete, ne teröre, ne darbeye teslim oldu. Şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar gezerken Ankara dimdik ayakta durdu. Ankara'nın her yeri, özgürlüğü için direndi.
"ŞİMDİ 9'LU MASA OLDU"
FETO şimdi bay bay Kemal ile beraber. Önceden almamışlardı sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal bu da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, cumhur var.
"ANKARA YENİ BİR DESTAN YAZMAYA HAZIRLANIYOR"
Ankara, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu bozan da yine Ankara oldu. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor.
"BİZ GÖREVDEYKEN SELO ÇIKAMAZ"
Diyarbakır'da Yasin Börüleri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 kardeşimin ölümüne sebep olanlar bunlar değil mi? Ne diyorlar; 'Selo'yu çıkaracağız.' Düşünün oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek.
"PKK UZANTILARIYLA PAZARLIKLARA OTURDULAR"
Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bay bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, Davutoğlusu var, Bebecan'ı var, Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarını konuşmak yersiz, onlar da var. Önce Allah'a sonra milletime inanıyorum.
"BAY BAY KEMAL SEN TALİMATI NEREDEN ALIYORSUN"
Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun; Kandil'den. Kandil ne diyor 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz'. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Dünyanın dört bir yanındaki PKK'lılar, FETÖ'cüler, terör örgütleri tüm güçleriyle 14 Mayıs'ta bay bay Kemal'e destek veriyor. Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan örgüt yöneticileri bay bay Kemal için oy dileniyor.
"LONDRA'DAN 300 MİLYAR DOLAR GETİRECEKMİŞ"
Ekonomiden zerre kadar anlayanlar düşünsün, ne diyor bay bay Kemal; Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen bir defa hangi görevdesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Herhalde bunlar daha önce getirdikleri esrar, eroin vs. bunların bedelini geri döndürme gibi gayreti var. Olmayan bir şey vaadedilmez ve gelmez. Ama yalan bunda irtifa kesmemiş. Bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Bu yalanın hesabını sormaya var mıyız?
"BU ÜLKENİN EVLATLARINA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"
Milletin kendilerine güvenmediğini gördükleri için gerginlikleri her geçen gün artıyor. Yalana ve iftiraya sarılıyorlar. Şimdi tutturmuş Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete vereceklermiş. Onlarla görüştüm, onlar bana geldiler ABD'ye gittiğimde. Yatırımcılar için kapılarımız açık. O gün bugündür hala gelecekler. Şimdi takmış teknofeste onunla ilgili konuşuyor. Bu ülkenin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. Bu milletin elinden TEKNOFEST'i, Kızılelma'yı alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar. Buralara öyle kolay gelmedik. Hiçbir insanımız ülkesinin 21 yıllık kazanımlarının tehlikeye düşmesini istemez. Güvenlik endişesinin kapıldığı günlere geri dönmek istemez. Memurlarımızın maaş alamadığı günleri hatırlıyor muyuz? Daktiloların başbakanlık önlerine atıldığı günleri hatırlıyor muyuz?
Bunlar yapmayı bilmez ama yağmalamayı çok iyi bilir. CHP'ye ve onunla hareket eden partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. CHP, marjinal örgütlerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların Koç başı haline geldi. Kim sordu sana Alevi misin diye. Yarın bir gün ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler? Ülkenizin güvenliğini bu 9'lu masaya emanet edebilir misiniz?
Çiftçi kardeşlerim, önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşlerim, oturduğunu apartmana yönetici seçmeyeceğiniz birine ülkenizi emanet edebilir misiniz?
Şimdi şehir hastanelerimize Avrupa'dan hastalar geliyor. 20 tane şehir hastanemiz var. Ankara'ya 21 yılda 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.
Bu masanın etrafındakilerden bir tanesi Sivas'a yüksek hızlı trene ne ihtiyaç var dedi. Türkiye'yi biz örüyoruz biz. Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek.
Ankara son 21 yılda yapılan yatırımlarla savunma sanayinin de merkezi oldu. Yaklaşık yarısını Ankara yapıyor.
Millet kütüphanemizi hizmete geçirdik. İnşallah Ankara 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini dünyaya ilan edecek. Bunun için Ankara'ya çok önemli görev düşüyor.
Bunlara dersi nerede vereceğiz? Sandıkta vereceğiz. Bunların bayrağı yok, ezanı yok. Öyle bir ders vereceğiz ki Kandil de duysun.
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