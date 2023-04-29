29 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gardaşlar kol kola! TEKNOSFEST'in 3. gününde tarihi anlar | On binlerce vatandaş akın etti

Gardaşlar kol kola! TEKNOSFEST'in 3. gününde tarihi anlar | On binlerce vatandaş akın etti

Başkan Erdoğan, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2023'e katılan Başkan Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte alana TOGG ile geldi. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, yaptığı konuşmada Türk dünyasının birleşmesinde Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti. Aliyev ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiinden büyük bir övgüyle bahsetti. Erdoğan ayrıca festival'de Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıttı. Başkan Erdoğan, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 14 gün kalacağını duyurdu. Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST'in 3. gününde de on binlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Festival, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte ünü dünyaya yayılan festivalden muhteşem kareler...

Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:49
  • 1
  • 39
Gardaşlar kol kola! TEKNOSFEST’in 3. gününde tarihi anlar | On binlerce vatandaş akın etti

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 39
Gardaşlar kol kola! TEKNOSFEST’in 3. gününde tarihi anlar | On binlerce vatandaş akın etti

Dünyanın en büyük havacılık festivali, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 39
Gardaşlar kol kola! TEKNOSFEST’in 3. gününde tarihi anlar | On binlerce vatandaş akın etti

BAŞKAN ERDOĞAN TOGG'LA GELDİ

Başkan Erdoğan, TEKNOFEST alanına Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile birlikte TOGG'la geldi.

  • 4
  • 39
Gardaşlar kol kola! TEKNOSFEST’in 3. gününde tarihi anlar | On binlerce vatandaş akın etti

Aliyev TOGG'u kullanırken, Başkan Erdoğan ise gençleri selamladı.

  • 5
  • 39
Gardaşlar kol kola! TEKNOSFEST’in 3. gününde tarihi anlar | On binlerce vatandaş akın etti

Daha sonra Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev TEKNOFEST sahnesine birlikte çıkarak fotoğraf çekimine katıldı. Libya Başbakanı Dibeybe de TEKNOFEST'e katıldı. Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu