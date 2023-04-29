Gardaşlar kol kola! TEKNOSFEST'in 3. gününde tarihi anlar | On binlerce vatandaş akın etti

Başkan Erdoğan, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2023'e katılan Başkan Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte alana TOGG ile geldi. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, yaptığı konuşmada Türk dünyasının birleşmesinde Başkan Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti. Aliyev ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiinden büyük bir övgüyle bahsetti. Erdoğan ayrıca festival'de Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıttı. Başkan Erdoğan, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 14 gün kalacağını duyurdu. Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST'in 3. gününde de on binlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Festival, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte ünü dünyaya yayılan festivalden muhteşem kareler...