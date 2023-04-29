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Başkan Erdoğan yoğun mesaiye devam ediyor! Önce TEKNOFEST ardından Büyük İzmir Mitingi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Başkan Erdoğan yoğun mesaiye devam ediyor! Önce TEKNOFEST ardından Büyük İzmir Mitingi

Başkan Erdoğan, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen TEKNOFEST'e katılacak. Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2023'e katılacak olan Başkan Erdoğan, ziyaret ve vatandaşlara hitabının ardından 15.00'te yapılacak İzmir mitingi için festivalden ayrılacak.

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