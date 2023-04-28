TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! On binler oraya akın etti

Atatürk Havalimanında gerçekleşen TEKNOFEST açılış programında konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakın bir Cumhurbaşkanı adayı dün çıktı bir şeyler söyledi. Atatürk Havalimanı'nı TEKNOFEST'in başladığı günde Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Bakınız burada dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil. Türk gençleri burada yarışıyor. Belli ki bu beyefendi TEKNOFEST'i görmüyor, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor. Benim şimdi sizlerden ricam var. Bu sizi görmeyenlere biz buradan bir selam yollayalım. Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerini çekip yayınlayalım mı? Tüm Türkiye'ye TEKNOFEST coşkusunu gösterelim mi? O zaman başlıyoruz. Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Buradan tüm Türkiye'ye de bunu duyurmaya çalıştık" dedi.