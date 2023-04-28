28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! On binler oraya akın etti

TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! On binler oraya akın etti

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti. 27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenen 5 günlük festival kapsamında teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor. Erken saatlerde gelen vatandaşlar, savunma sanayii ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor. İşte on binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği festivalden muhteşem görüntüler...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 17:14
  • 1
  • 50
TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! On binler oraya akın etti

Atatürk Havalimanında gerçekleşen TEKNOFEST açılış programında konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakın bir Cumhurbaşkanı adayı dün çıktı bir şeyler söyledi. Atatürk Havalimanı'nı TEKNOFEST'in başladığı günde Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Bakınız burada dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil. Türk gençleri burada yarışıyor. Belli ki bu beyefendi TEKNOFEST'i görmüyor, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor. Benim şimdi sizlerden ricam var. Bu sizi görmeyenlere biz buradan bir selam yollayalım. Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerini çekip yayınlayalım mı? Tüm Türkiye'ye TEKNOFEST coşkusunu gösterelim mi? O zaman başlıyoruz. Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Buradan tüm Türkiye'ye de bunu duyurmaya çalıştık" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 50
TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! On binler oraya akın etti

"2023'TE BAŞVURAN SAYISI 1 MİLYONU AŞTI"

TEKNOFEST heyecanı 7. kez başladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

  • 3
  • 50
TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! On binler oraya akın etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk andan itibaren birbirimize sarıldı, kenetlendik, bu badireyi aşabilmek için seferber olduk. T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü genç kardeşlerimle birlikte afetzedelere, diğer gönüllülere destek olmak adına birçok kez deprem bölgesinde bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Bu yardım seferberliğinde gönüllü olarak sayısız gönüle giren kardeşlerime çok teşekkür ederim. Afetzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

  • 4
  • 50
TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! On binler oraya akın etti

Yarınlarımız inşallah daha güvenli olacak. TEKNOFEST dünden bugüne zihinlerde başlayan sessiz bir devrimin adı oldu. Bu sessiz devrimin dalgaları her geçen gün genişliyor. 2018'de yola çıkarken teknoloji yarışmalarına 20 bin genç kardeşimiz başvurmuştu. Aradan geçen bu kısa sürede TEKNOFEST 2023'e başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı.

  • 5
  • 50
TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! On binler oraya akın etti

"ÇIĞ GİBİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Bugün 6. yılında olan Teknofest, kıvılcım gibi başladı, çığ gibi büyümeye devam ediyor. Azerbaycan'da da Teknofest düzenledik. Dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyecek ve gerçekleşecek. Cumhuriyetimizin 100. yılda İzmir'de Teknofest düzenlemeye var mıyız? Ankara'da Teknofest düzenlemeye var mıyız? Şundan eminiz, medeniyetimizin, bilim ve teknolojideki yürüyüşü Teknofest nesliyle devam edecek. Medeniyetimizin teknolojiyle bağlarının kopmaması için bugünden sonra Teknofest'in her daim yaşaması lazım. 2053-2071'de çok daha büyük Teknofestleri sizler gibi milyonlarca kardeşimizle hep birlikte düzenleyeceğiz.