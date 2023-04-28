28 Nisan 2023, Cuma
TEKNOFEST’te nefes kesen anlar! On binler oraya akın etti
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti. 27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenen 5 günlük festival kapsamında teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor. Erken saatlerde gelen vatandaşlar, savunma sanayii ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor. İşte on binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği festivalden muhteşem görüntüler...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 17:14
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