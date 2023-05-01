7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti! Akıllara Neşeli Günler filminin Ziya’sı geldi

Kılıçdaroğlu, son olarak katıldığı bir televizyon programında siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı'nın olduğunu iddia etti. Ancak Kılıçdaroğlu şu zamana kadar hiç Maliye Bakanlığı görevinde bulunmadı.

Bu konuyla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok "Palavra Bakanı" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. İşte Altınok'un o yazısı: