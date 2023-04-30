Kılıçdaroğlu'nun "Ben Maliye Bakanıyken" gafı sosyal medyada kahkaha tufanı kopardı: Ama hiç bakan olamadın, hele maliye bakanı onu hiç olamadın
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında izleyenleri yine kendine güldürdü. Sorulan bir soruya yanıt vermeye çalışan Kılıçdaroğlu "Ben maliye bakanlığı yaparken" diye gaf yapınca sosyal medyada kahkaha tufanı koptu. Birçok kullanıcı mesajlarında "Ama sen hiç bakan olamadın, hele maliye bakanı onu hiç olamadın" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de seçim arefesinde nefesler tutuldu. Büyük güne 14 gün kala, siyasi gündem iyice hararetlendi. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları kampanya ve mitinglerine hız kesmeden devam ediyor.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bu süreçte yeni bir gafla gündeme geldi. Habertürk TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, önceden Maliye Bakanı olduğunu iddia etti.
"BEN MALİYE BAKANLIĞI YAPARKEN"
Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" ifadesini kullandı. Ancak ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, hiçbir alanda bakan olmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BU İLK GAFI DEĞİL
Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti. Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.
"CENNET KADINLARIN AYAKLARI ALTINDADIR"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'a giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unuttu.
Kılıçdaroğlu, "Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz."
Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.
"KONYA HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE"
Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.
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