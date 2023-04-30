Kılıçdaroğlu'nun "Ben Maliye Bakanıyken" gafı sosyal medyada kahkaha tufanı kopardı: Ama hiç bakan olamadın, hele maliye bakanı onu hiç olamadın

"BEN MALİYE BAKANLIĞI YAPARKEN"

Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, "Ben Maliye Bakanlığı yaparken" ifadesini kullandı. Ancak ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, hiçbir alanda bakan olmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.