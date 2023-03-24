Kemal Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesinde tarihi gaf: Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız
Altılı koalisyon ve PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gitti. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ile birlikte basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu yine tarihi bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar yaptığı projelerden çok gaflarla Türk siyasi hayatına damga vurdu.
Altılı koalisyon asrın felaketinin yaşandığı bölgeye giderek seçim çalışmalarına başlarken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir gafa daha imza attı.
"CUMHUR İTTİFAKI'NIN LİDERLERİ OLARAK BURADAYIZ"
Kılıçdaroğlu açıklamasında "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nu dürterek "Millet İttifakı, Millet İttifakı" diyerek uyardı.
"NECİP FAZIL... ŞAİR GALİBA"
Hatay'da konuşma yaptığı esnada Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yine gaf yapmıştı.
Necip Fazıl'dan bahseden Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya... Şair galiba şair... Necip Fazıl, bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa..." ifadelerini kulllanmıştı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ BAZI GAFLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde imza attığı gaflar akıllarda...
Geçtiğimiz ay Gaziantep'te konuşma yaptığı esnada Gaziantep'te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek gaf yaptı.
Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.
"FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ ŞANLIURFA ÜRETİR"
Fındığın merkezinin Karadeniz olduğunu unutan Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'daki konuşmasında "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir." ifadelerini kullanmıştı.
Alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti.
'ÇORUM ÜLKEDİR' GAFI
Kılıçdaroğlu yine 2021'in Ağustos ayında Çorum ile ilgili bir gaf yapmıştı.
Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. " ifadelerini kullandı.
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