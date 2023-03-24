Kemal Kılıçdaroğlu’ndan deprem bölgesinde tarihi gaf: Cumhur İttifakı’nın liderleri olarak buradayız

"NECİP FAZIL... ŞAİR GALİBA"

Hatay'da konuşma yaptığı esnada Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yine gaf yapmıştı.

Necip Fazıl'dan bahseden Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya... Şair galiba şair... Necip Fazıl, bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa..." ifadelerini kulllanmıştı.