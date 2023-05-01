Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Devletimizi bu 7’li masanın felaketlerine teslim edemeyiz

"İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde milletimiz feraset gösterecek ve gerekeni yapacak Allah'ın izniyle. Partimiz kısa sürede çok büyük mesafeler kaydetti. Siyasete nezaket getiren yaklaşımı, milletimizin teveccühüne, layık olmasına sebep oldu. Partimiz, Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden birisi haline geldi ve 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyeceği olacak anahtar bir parti konumuna geldi. Böyle bir noktada Yeniden Refah Partisi olarak devletimiz için milletimiz için yeni nesillerimiz için ailemizin korunması için ve çocuklarımız için çok stratejik bir karar aldık ve parti olarak 14 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında girmeye karar verdik."