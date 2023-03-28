7’li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf! Konya’yı ülke yaptı

Geçtiğimiz günlerde 6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin de desteğini alarak seçim startını verdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi çalışmalara başlayan Kılıçdaroğlu, bugün Konya'da "Millet Buluşmaları" adı altında bir programa katıldı. Programda kürsüye gelerek konuşma yapan CHP lideri gaflarının arasına bir yenisini daha ekledi.