7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Konya'yı ülke yaptı
HDP ortaklı 6'lı koalisyon masasının ortak cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da katıldığı bir programda yine büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu konuşmasında defalarca kez Konya'yı Hollanda'dan büyük bir "ülke" olarak tanımladı. Kılıçdaroğlu 2021 yılında da Çorum'un ülke olduğuna ilişkin gaf yapmış ve "Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. " ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde 6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin de desteğini alarak seçim startını verdi.
14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi çalışmalara başlayan Kılıçdaroğlu, bugün Konya'da "Millet Buluşmaları" adı altında bir programa katıldı. Programda kürsüye gelerek konuşma yapan CHP lideri gaflarının arasına bir yenisini daha ekledi.
KONYA'YI ÜLKE YAPTI
Kürsüde izleyicilere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke. Bakıyoruz, Konya eğer Hollanda'dan büyükse..." sözleriyle Konya'yı adeta ülke ilan etti.
Kılıçdaroğlu'nun gafı sırasında seyircilerden bir kısmı gafın farkına vardı ve salonda uğultu oluştu.
DEPREM BÖLGESİNDE DE GAF YAPMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde yanına ortakları Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu da alarak asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu burada da bir gafa imza atmıştı.
"NECİP FAZIL... ŞAİR GALİBA"
Hatay'da konuşma yaptığı esnada Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yine gaf yapmıştı.
Necip Fazıl'dan bahseden Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya... Şair galiba şair... Necip Fazıl, bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa..." ifadelerini kulllanmıştı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ BAZI GAFLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde imza attığı gaflar akıllarda...
Geçtiğimiz ay Gaziantep'te konuşma yaptığı esnada Gaziantep'te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek gaf yaptı.
Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.
"FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ ŞANLIURFA ÜRETİR"
Fındığın merkezinin Karadeniz olduğunu unutan Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'daki konuşmasında "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir." ifadelerini kullanmıştı.
Alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti.
'ÇORUM ÜLKEDİR' GAFI
Kılıçdaroğlu yine 2021'in Ağustos ayında Çorum ile ilgili bir gaf yapmıştı.
Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. " ifadelerini kullandı.
CHP lideri konuşmasında "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." ifadelerini kullanmıştı.
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