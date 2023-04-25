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Kürsüye çıkınca vatandaş alanı terk etti! Yine bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu'na Ardahan'da büyük şok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Kürsüye çıkınca vatandaş alanı terk etti! Yine bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu’na Ardahan’da büyük şok

Ardahan‘a gelen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkarak halka hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşurken halk alanı terk etti. Bu nedenle konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı.

Dün sabah saatlerinde Ardahan'a gelen cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yeterli ilgiyi göremeyince konuşmalarını kısa tuttular.

PTT binası önünde düzenlenen mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardında kürsüye Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu'nu gören vatandaşlar alanı terk etti.

YİNE GAFA İMZA ATTI
Neler olduğunu anlamayan Kılıçdaroğlu bir gafa da imza attı. Ardahan Belediyesi için "Ardahan Büyükşehir Belediyesi " dedi. Uyarıldıktan sonra ise " inşallah o da olur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu vatandaşların alanı boşaltması hızlanınca da konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Ardahan'de CHP mitingi yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu da Ardahan'da bir ilk olarak tarihe geçti.

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