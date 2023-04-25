Kürsüye çıkınca vatandaş alanı terk etti! Yine bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu'na Ardahan'da büyük şok
Ardahan‘a gelen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkarak halka hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşurken halk alanı terk etti. Bu nedenle konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı.
Dün sabah saatlerinde Ardahan'a gelen cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yeterli ilgiyi göremeyince konuşmalarını kısa tuttular.
PTT binası önünde düzenlenen mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarının ardında kürsüye Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu'nu gören vatandaşlar alanı terk etti.
YİNE GAFA İMZA ATTI
Neler olduğunu anlamayan Kılıçdaroğlu bir gafa da imza attı. Ardahan Belediyesi için "Ardahan Büyükşehir Belediyesi " dedi. Uyarıldıktan sonra ise " inşallah o da olur" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu vatandaşların alanı boşaltması hızlanınca da konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı. Ardahan'de CHP mitingi yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu da Ardahan'da bir ilk olarak tarihe geçti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı! Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL...
- ÖTV'SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...
- FB-İSTANBULSPOR MAÇI ÖZETİ | 24 Nisan Fenerbahçe-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
- Bir Küçük Gün Işığı ATV İzle | 24 Nisan Bir Küçük Gün Işığı 31. Bölüm full, kesintisiz seyret!
- POLİP nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?
- Fatih Terim sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oldu? Fatih Terim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL'ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!
- Bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı? Yaz tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
- Evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor? Yeni evlenecekler...
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 24 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler
- Şu an, bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak? Ücretsiz fatura...