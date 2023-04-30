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Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu'nun "Ben Maliye Bakanıyken" gafı sosyal medyada kahkaha tufanı kopardı: Ama hiç bakan olamadın, hele maliye bakanı onu hiç olamadın

Kılıçdaroğlu'nun "Ben Maliye Bakanıyken" gafı sosyal medyada kahkaha tufanı kopardı: Ama hiç bakan olamadın, hele maliye bakanı onu hiç olamadın

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Giriş: 30.04.2023 14:59
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında izleyenleri yine kendine güldürdü. Sorulan bir soruya yanıt vermeye çalışan Kılıçdaroğlu "Ben maliye bakanlığı yaparken" diye gaf yapınca sosyal medyada kahkaha tufanı koptu. Birçok kullanıcı mesajlarında "Ama sen hiç bakan olamadın, hele maliye bakanı onu hiç olamadın" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’nun Ben Maliye Bakanıyken gafı
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