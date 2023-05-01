HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu mahalleliden tepki görünce polis karakoluna sığındı
14 Mayıs'a günler kala Kocaeli'de seçim propagandası yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindekiler vatandaştan tepki görünce polis karakoluna sığındı.
Yaklaşan seçimler öncesi esnaf ziyaretinde bulunan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindeki heyet mahallelinin sert tepkisiyle karşılaştı.
Temaslarını yarıda bırakmak zorunda kalan heyet, mahallenin "Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın", "Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" sloganlarının ardından polis karakoluna sığındı.
Seçimlere Yeşil Sol Partisi çatısı altında girecek HDP'nin Kocaeli Milletvekili ve adayı Ömer Faruk Gergerliğioğlu Kuruçeşme'de esnaf ziyareti yapmak istedi. Bu sırada Gergerlioğlu ve beraberindekileri gören mahalleli izin vermeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdi.
Yeşil Sol Partili heyete sert çıkan mahalleli, "Dinlemeyin teröristleri. Bu mahallede konuşamazsınız. Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın. Bu mahalleyi size bırakmayız. Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" diye bağırdı. Tepki gören heyet Kuruçeşme Polis Merkezi'ne sığındı. Grup uzun süre karakolun önünde beklerken, olay yerine takviye kuvvetler de çağrıldı.
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