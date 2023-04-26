Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkat çeken temposu! “Aşkınan koşan yorulmaz”

"LİDER BÖYLE ÇALIŞIYORSA, SEN DE BÖYLE ÇALIŞMAK ZORUNDASIN"

Ayrıca Kalın, "Şimdi ben bunu söylerken, şunu da ifade etmek isterim; sorumluluğun en ağırını taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımız, devletin lideri, başkanı olarak... Biz onun yanında yükünü almaya çalışan, ona yardımcı olmaya çalışan insanlarız. Cumhurbaşkanımız o konularda müthiş iş disiplini olan bir insandır. Hiçbir işini savsaklamaz, hafife almaz. O anda mevcuttur. Bir konuyu arz ettiğimizde zihni oradadır. Ne olursa olsun konu... Bunun getirdiği bir başka iş disiplini var, bize. Lider böyle çalışıyorsa, sen de böyle çalışmak zorundasın. Böyle lakayt, hazırlıksız, birikimsiz, test edilmemiş bilgilerle gelip bir Cumhurbaşkanının önüne çıkamazsınız." demişti.