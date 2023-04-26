Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkat çeken temposu! “Aşkınan koşan yorulmaz”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında yoğun mesaisi ile temposu dikkat çeken bir lider. Sadece 1 yılda 27 yurt dışı ziyareti 37 il ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan bazen 1 günde 5 programa katılıyor. İşte Erdoğan'ın dur durak bilmeyen o yoğun mesaisi….
"Aşkınan koşan yorulmaz" parolası ile Türkiye ve milleti için gece gündüz demeden çalışan ve dünya liderleri ile yoğun diplomasi yürüten Başkan Erdoğan, kararlı adımlarla yoluna devam ediyor.
İnancın, azmin, bitmek tükenmek bilmeyen gayretin, dur durak bilmeyen bir çabanın, yorulmayan güçlü lider Başkan Erdoğan, sadece 1 yılda 27 yurt dışı ziyareti, dünya liderleriyle 200 telefon görüşmesi, Türkiye'de 37 ile ziyaret etti.
DÜNYANIN HER YERİNE AYAK BASAN LİDER
81 ilimizi karış karış gezen ve vatandaşın dertleri ile hemhal olan Başkan Erdoğan, dünyanın pek çok noktasını ziyaret ediyor.
Bu bağlamda Başkan Erdoğan, dünyada eşine az rastlanır temposuyla dikkat çeken bir lider.
Başkan Erdoğan hemen hemen her hafta bir ilde toplu açılış törenine katılıyor.
Sabah İstanbul'da başlayan gün öğlen açılışın gerçekleşeceği ilde devam ediyor. Uzun bir hitabın ardından özel davetlere katılıyor.
Başkan Erdoğan bir yandan da aynı gün Türkiye'nin geleceğinin teminatı gençlerle bir araya geliyor, onların tüm sorularını cevaplıyor ve onlarla birlikte güç buluyor.
Takip edenlerin bile yorulduğu ziyareti Başkan Erdoğan keyifle devam sürdürüyor.
Bu Başkan Erdoğan'ın sadece bir il ziyaretine örnek. 2022 yılında 37 ile gittiğini düşündüğümüzde temposu dikkat çekiyor.
KALIN: BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİSİPLİNİ TAKDİRE ŞAYANDIR
Zaten yakın çalışma arkadaşları da aynı doğrultuda açıklamalar yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir konuşmasında Başkan Erdoğan'ın bitmek bilmeyen çalışma sevdasına dair, "Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da iş disiplini gerçekten müthiştir, çok takdire şayandır. O hep böyle söyler: 'Önemli bir konu olduğunda, gece gündüz demeden beni arayacaksınız.' Talimattır bu. Çok acil bir konu olduğunda, gece 2'de, 3'te, 4'te Cumhurbaşkanımızı uyandırdığımız durumlar olmuştur." ifadelerine yer vermişti.
"LİDER BÖYLE ÇALIŞIYORSA, SEN DE BÖYLE ÇALIŞMAK ZORUNDASIN"
Ayrıca Kalın, "Şimdi ben bunu söylerken, şunu da ifade etmek isterim; sorumluluğun en ağırını taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımız, devletin lideri, başkanı olarak... Biz onun yanında yükünü almaya çalışan, ona yardımcı olmaya çalışan insanlarız. Cumhurbaşkanımız o konularda müthiş iş disiplini olan bir insandır. Hiçbir işini savsaklamaz, hafife almaz. O anda mevcuttur. Bir konuyu arz ettiğimizde zihni oradadır. Ne olursa olsun konu... Bunun getirdiği bir başka iş disiplini var, bize. Lider böyle çalışıyorsa, sen de böyle çalışmak zorundasın. Böyle lakayt, hazırlıksız, birikimsiz, test edilmemiş bilgilerle gelip bir Cumhurbaşkanının önüne çıkamazsınız." demişti.
Bir doğuda bir batıya mekik dokuyan Başkan Erdoğan'ın yurt dışı temasları da yoğun geçiyor.
6-8 Eylül tarihleri Balkan turuna çıkan Başkan Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan ziyaret gerçekleştirdi.
Kritik görüşmelerin yanı sıra Balkanlar'da gerilim yaşan liderleri aynı masaya oturttu.
Sadece 1 hafta sonra Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
İŞTE LİDER İŞTE FOTOĞRAF
Başkan Erdoğan burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
2 günlük temasların ardından Özbekistan'dan direkt olarak Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu.
Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında birçok ülkenin liderleriyle, ABD'li senatörlerle, BM Genel Sekreteri ve FIFA Başkanı ile görüşmeler yaptı.
Bu kadar yoğunluğun arasında ABD'nin New York şehrinde bulunan Başkan Erdoğan Central Park'ta yürüyüşe çıktı.
Orada birçok ülkenin vatandaşlarıyla sohbet etti.
20 Eylül'de Birleşmiş Millet Genel Kurul'unda da dünyaya mesajlarını verdi.
16 GÜNDE 30'DAN FAZLA LİDERLE TEMAS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 günde 3 kıtada 30'dan fazla ülke lideri, birçok temsilci ve uluslararası kuruluşlar ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın takip eden basın mensupları bile Erdoğan'ın diplomasi trafiği karşısında zorlandı.
Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantılarına başkanlık ettiği günler de oldukça yoğun.
Açılış ya da toplantılara katılan Başkan Erdoğan mesajlarını verdikten sonra Külliye'de kabuller gerçekleştiriyor.
Ziyaretçilerle mesaisini tamamlayan Başkan Erdoğan Kabine toplantısına geçiyor.
Tüm bakanlardan gündeme ilişkin sunumları alan Başkan Erdoğan, en az 3 saat süren toplantıların ardından ulusa sesleniyor.
Ardından da gündeme göre çeşitli Bakanlarla ikili görüşme gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan, Türkiye için de dünya için de gecesini gündüzüne katan bir lider. Sorumluluk almaktan da asla vazgeçmiyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ BİTMESİ İÇİN ÖNCÜ OLDU
Dünyayı büyük bir krize sürükleyen Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından hem Ukrayna'na hem Rusya'ya giden, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelen tek isim Başkan Erdoğan.
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