Sosyal medya yıkıldı! Başkan Erdoğan'a dua ve destek seli! Binlerce paylaşım yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçirirken sonrasında yayın kaldığı yerden devam etti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı midemi ciddi anlamda üşütmüşüm" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diyerek vatandaşlardan helallik istedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında dün akşamdan beri #HelalOlsun ve #RecepTayyipErdoğan etiketi sosyal medyada gündem olurken vatandaşlardan Erdoğan'a destek mesajı yağdı. Ahaber.com.tr olarak vatandaşların bu destek mesajlarını sizler için derledik. İşte detaylar...