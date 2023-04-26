Son dakika | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai açıklaması

Dün akşam canlı yayında rahatsızlık geçiren, daha sonra yayına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Erdoğan evde istirahat edeceğini açıklarken bugünkü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılamayacağını duyurdu.





SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.