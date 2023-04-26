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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai açıklaması

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "yoğun mesaisi" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan mesajında "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Dün akşam canlı yayında rahatsızlık geçiren, daha sonra yayına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Erdoğan evde istirahat edeceğini açıklarken bugünkü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılamayacağını duyurdu.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

"DOKTORLARIMIZIN TAVSİYESİ İLE İSTİRAHAT EDECEĞİM"
Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

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