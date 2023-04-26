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MSB: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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MSB: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'dan kopuşların sürdüğünü bildirdi. TSK'nın etkili operasyonları sonucu örgütten kaçan 2 PKK'lı teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe serisi operasyonlar ile inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçışların sürüdüğü açıklandı.

MSB, etkili harekatlar sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

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