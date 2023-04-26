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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan çiftçiye can suyu: Yüzde 50’sini devlet karşılayacak

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan çiftçiye can suyu: Yüzde 50’sini devlet karşılayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumun her kesiminin derdine derman olacak kararlar hızla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda son atılan kritik adımla çiftçilerin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile alınan hızlı kararların bir örneği daha hayata geçirildi.

DEVLETTEN ÇİFTÇİYE BÜYÜK DESTEK

Çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik atılan yeni adımla 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak.

Devletin vatandaşına verdiği öneme dikkat çeken bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve 2023 seçimlerinde AK Parti'den Osmaniye 1. sıradan vekil adayı gösterilen Derya Yanık, "Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararıyla; çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak." dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Duyduğu mutluluğu paylaşan Yanık, "Osmaniyeli üreticilerimiz başta olmak üzere bütün çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KİRİŞCİ A HABER'DE MÜJDELEDİ

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçiye verilecek olan sulama desteğine dair ise "Çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'sini karşılayacağız.

Bir yandan çiftçimizin tarımsal girdi maliyetlerini desteklerken diğer yandan da sulama yatırımlarımızı artırıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte ekonomik olarak sulanabilecek tüm alanlarda gerekli altyapıyı sağlayacağız inşallah.

Yapay zekânın kullanıldığı basınçlı ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak su kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmaya ve üretimde verimliliği artırmaya devam edeceğiz." demişti.

Yüzde 50’sini devlet karşılayacak "YÜZDE 50'SİNİ DEVLET KARŞILAYACAK"
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