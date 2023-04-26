Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan çiftçiye can suyu: Yüzde 50’sini devlet karşılayacak

Devletin vatandaşına verdiği öneme dikkat çeken bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve 2023 seçimlerinde AK Parti'den Osmaniye 1. sıradan vekil adayı gösterilen Derya Yanık, "Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararıyla; çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak." dedi.