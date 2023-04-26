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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkat çeken temposu! “Aşkınan koşan yorulmaz”

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Giriş: 26.04.2023 20:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında yoğun mesaisi ile temposu dikkat çeken bir lider. Sadece 1 yılda 27 yurt dışı ziyareti 37 il ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan bazen 1 günde 5 programa katılıyor. İşte Erdoğan'ın dur durak bilmeyen o yoğun mesaisi…
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