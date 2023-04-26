Başkan Erdoğan gençlere mesaj yolladı! Beraber başaracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere yönelik mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Allah ömür, milletimiz yetki verirse Türkiye Yüzyılı’yla birlikte hak ettiğimiz yerlere de tırmanacağız. Bunu da yine siz gençlerimizle beraber başaracağız. İnşallah" ifadelerine yer verdi. İşte o mesaj...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere yönelik bir mesaj yayımladı.
"Sevgili genç kardeşlerim.
Eskiden bu ülkede insanların ilk hayali başını sokacak bir ev bulmaktı. Biz gençlerimizin ve tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. 21 yılda Türkiye'de 10,5 milyon konut inşa ettik. Bugün de ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi hayallerine kavuşturacak olan biziz.
Başlattığımız İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacağız.
Eskiden bu ülkede bir ayrıcalık olan otomobil edinmeyi de ortalama gelir sahibi herkesin ulaşabileceği bir imkân haline dönüştürdük. Şimdi Togg gibi yerli ve millî otomobil markamızla bu gururu daha da öteye taşıyoruz.
Eskiden üniversite sınavına giren her 10 evladımızdan ancak birinin yükseköğrenim görebildiği bir sisteme sahiptik. Bugün öğrencilerimizin rekabeti, istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne girebilmek üzerine kurulu. Eski Türkiye'de iş bulmak, istihdama katılmak da öyle kolay değildi.
Geçtiğimiz 20 yılda iş gücü arzımız 22 milyon kişiden 35 milyon kişiye çıktığı halde istihdamı 11,5 milyon kişi artırarak tarihimizin en yüksek çalışan sayısına ulaştık. Yaşadığımız onca badireye, onca saldırıya, onca tuzağa ve engellemeye rağmen buraya geldik.
Allah ömür, milletimiz yetki verirse Türkiye Yüzyılı'yla birlikte hak ettiğimiz yerlere de tırmanacağız. Bunu da yine siz gençlerimizle beraber başaracağız. İnşallah."
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