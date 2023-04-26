Ankara-Sivas YHT hattı açıldı! Cumhur İttifakı tam kadro bölgede! Sivas-Ankara arası 2 saate düştü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlık sonrasında bugünkü programlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a devretti. Oktay ve Cumhur İttifakı'nın diğer üyeleri “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulundu. Oktay yaptığı açıklamada Ankara ile Sivas arasının 2 saate düştüğünün altını çizerken YHT hattının mayıs sonuna kadar ücretsiz kullanılacağını vurguladı. Programda açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise konuşmasında "Bu ittifak, milli iradenin sonucudur" ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise hitabında YHT hatlarının farklı illerde de kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlık sonrası programlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a devretti.
MAYIS SONUNA KADAR ÜCRETSİZ
Oktay Ankara'yı çevre illere yaklaştıracak Ankara - Sivas hızlı tren hattını açtı. Otobüs ile yaklaşık 6-7 saat arası süren seyahat YHT'nin açılması ile birlikte 2 saate düştü. Ankara'dan Yozgat'a ve Kırıkkale'ye gitmek de yalnızca 1 saate düştü. Ayrıca yeni hat mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.
İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı konuşmada öne çıkanlar:
YİĞİDO'LARA DA BÖYLESİ YAKIŞIR
Hızlı tren hattımızı kullanarak sizlerin huzurunuza geldik. Hızlı tren hattımızın tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce Cumhurbaşkanımız müjdeyi sosyal medyadan duyurdu. Mayıs ayı sonuna kadar herhangi bir ücret alınmayacak. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilecek. Tabii bu hat Sivas'ta bitmeyecek. Erzincan'a gidecek. Oradan da Kars'a kadar uzanacak. Sivas'ın belediye başkanlığını yapmış birisi Sivas'a hızlı tren hattına gerek olmadığını söylemişti. Açtık, şimdi göreceğiz. Biz bu CHP zihniyetine takılıp gidenleri ciddiye almıyoruz. Bizim için asolan Sivaslının ne dediğidir. Nuri Demirağ'ın şehri Sivas'a böyle bir proje yakışır. Selçuklu'nun varisi olan Yiğido'ları da böylesi yakışır. Milli mücadelenin Sivas'a hizmetlerimiz bundan ibaret değil.
YERLİ GAZ İLK AY ÜCRETSİZ
Sivas'a son 21 yılda 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Sivas'ı her alanda geliştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalıştık. İlçelerimizin çocuğa doğal gaz getirdik. Kendi gazımızla birlikte bu konuda elimiz daha da rahatladı. Birileri bunu görmese bile biz inanıyoruz. Yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık.
HERKESE MAVİ BONCUK DAĞITIYORLAR
Tek bir ortak noktaları var. O da bize olan, Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki, terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. Benim Sivaslı kardeşimi aldatabiler mi? Yeşil Sol Parti'nin HDP olduğunu bilmiyorlar mı? Terör örgütlerinin Meclis'teki uzantısının HDP olduğunu bilmiyorlar mı? Bölücü terör örgütünün elebaşları bunlara alenen destek veriyor. Ne söz verdilerse artık terör örgütünün yurt dışındaki ayakları gözlerini buraya dikmiş. Onlar başlarına güvenmeye devam etsin, biz Sivas'a ve Sivaslı'ya güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz.
Cumhur İttifakı olarak biz milletimizim kardeşliği için 'hemen şimdi' diyerek hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Onlar ne yapıyor? Şehirlerimizi gerçekleştirmek ve kalkındırmak için tek bir proje yapıyorlar mı? Atıyorlar öyle. İnsanlarımızın huzurunu, güvenliğini güçlendirmek için ortaya koydukları bir irade var mı? Bir programları ve yol haritaları var mı? Bunun yerine, Kürt, Alevi, Sünni, Laz diyerek milletimizin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar.
Aile yapımızı sokmaya çalışıyorlar. Başka kimse anlamasın diye LGBT diyorlar. Hangi ismi kullanırlarsa kullansınlar aile yapımızın temeline dinamit koymalarına müsaade etmeyeceğiz.
ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRMEK BOYNUMUZUN BORCU
Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boynumuzun borcudur. Yolları köprüleri yaptık, üzerinden yerli otomobil Togg'u geçirdik. TCG Anadolu'yu yaptık Mavi Vatan'a indirdik. Bunları görmek istemiyorlar. Bizim sözümüz her zaman milletimize. Asrın projelerini biz hayata geçiriyoruz.
DESTİCİ: BU İTTİFAK MİLLİ İRADENİN SONUCUDUR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin ilk seferiyle Kırıkkale ve Yozgat'tan sonra Sivas'a geldi. Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda hızlı trenin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Destici, törende yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.
Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Destici, "Karşımızda öyle bir ittifak var ki PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle aleni işbirliği yapıyor ve maalesef Sayın Kılıçdaroğlu gidiyor, görüşüyor ve sözde milliyetçi olduğunu söyleyen Sayın Akşener, buna tek kelam etmiyor. Peki neye laf söylüyor? Karadeniz'de kendi sondaj gemilerimizin aramasıyla gaz bulundu. Hanımefendi PKK'ya söz söylemiyor, PKK'nın siyasi uzantılarına laf söylemiyor, PKK'yla işbirliği yapan cumhurbaşkanı adayına laf söylemiyor ama çıkan gaza burun kıvırıyor ve diyor ki 'Acaba gaz çıktı mı çıkmadı mı? Rusya'dan mı geldi?' Allah aşkına güler misin, ağlar mısın?" diye konuştu.
"PKK'LI DOSTLARINIZA VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNE GAZ YOK"
Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evler ve iş yerlerine verdiği doğal gaz müjdesini anımsatarak, "Sayın Akşener sana da bedava, Kılıçdaroğlu'na da bedava, diğer ortaklarına da bedava. Üzücü bir haberim var, PKK'lı dostlarınıza ve diğer terör örgütlerine gaz yok. Onlara İHA'lar, SİHA'lar, akıllı bombalar, roket var. İnşallah köklerini kazıyacağız ve ondan sonra bir dahaki seçimde ittifak kuracak ne PKK ne HDP ne PYD ne YPG hiçbirisini bulamayacaksınız." ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın milliyetçilerin, maneviyatçıların, muhafazakarların ittifakı olduğunu vurgulayan Destici, "Bizim ittifakımız devletin varlığı, milletin bir, ülkenin bütünlüğü konusunda canını vermeye azmetmiş olanların ittifakıdır. Bizim ittifakımız Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni bu ülkenin bütün insanları bir olsun, beraber olsun, kardeş olsun diye kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifak, milli iradenin sonucudur. Bu ittifak, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişimine karşı sokaklarda kurulmuş bir ittifaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Destici, EYT'lilerin, sözleşmelilerin ve pek çok kesimin sorununun çözüldüğünü dile getirerek, "Size söz, KİT'lerde çalışan taşeronları da çözeceğiz. Ücretli öğretmenlerimizin de durumunu iyileştireceğiz. Açılışımız, hızlı trenimiz, mitingimiz hayırlı olsun, mübarek olsun." dedi.
ERBAKAN'IN KONUŞMASI: YÜKSEK HIZLI TRENDE YENİ ADIMLAR ATILACAK
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Ankara-Sivas hızlı tren hattının çok büyük bir adım olduğuna işaret eden Erbakan, "İnşallah kısa zamanda buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Erzincan üzerinden Trabzon'a ve Yozgat Yerköy'den Kayseri'ye ulaşması da sağlanacak. Bunun da çalışmaları yürütülüyor." diye konuştu.
Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs'taki seçimlere Cumhur İttifakı'nın içerisinde girme kararı aldığını anımsatan Erbakan, "Çünkü karşı bloku görüyorsunuz. Sosyalist, komünist, sol, ateist ne kadar unsur varsa hepsi bir araya toplanmışlar. Zaman zaman yedili maşa olarak da ifade ettiğimiz yedili masaya ülkemizi ve devletimizi teslim etmemek için Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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