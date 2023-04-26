Ankara-Sivas YHT hattı açıldı! Cumhur İttifakı tam kadro bölgede! Sivas-Ankara arası 2 saate düştü...

YERLİ GAZ İLK AY ÜCRETSİZ

Sivas'a son 21 yılda 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Sivas'ı her alanda geliştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalıştık. İlçelerimizin çocuğa doğal gaz getirdik. Kendi gazımızla birlikte bu konuda elimiz daha da rahatladı. Birileri bunu görmese bile biz inanıyoruz. Yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık.

HERKESE MAVİ BONCUK DAĞITIYORLAR

Tek bir ortak noktaları var. O da bize olan, Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki, terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. Benim Sivaslı kardeşimi aldatabiler mi? Yeşil Sol Parti'nin HDP olduğunu bilmiyorlar mı? Terör örgütlerinin Meclis'teki uzantısının HDP olduğunu bilmiyorlar mı? Bölücü terör örgütünün elebaşları bunlara alenen destek veriyor. Ne söz verdilerse artık terör örgütünün yurt dışındaki ayakları gözlerini buraya dikmiş. Onlar başlarına güvenmeye devam etsin, biz Sivas'a ve Sivaslı'ya güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz.

Cumhur İttifakı olarak biz milletimizim kardeşliği için 'hemen şimdi' diyerek hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Onlar ne yapıyor? Şehirlerimizi gerçekleştirmek ve kalkındırmak için tek bir proje yapıyorlar mı? Atıyorlar öyle. İnsanlarımızın huzurunu, güvenliğini güçlendirmek için ortaya koydukları bir irade var mı? Bir programları ve yol haritaları var mı? Bunun yerine, Kürt, Alevi, Sünni, Laz diyerek milletimizin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar.

Aile yapımızı sokmaya çalışıyorlar. Başka kimse anlamasın diye LGBT diyorlar. Hangi ismi kullanırlarsa kullansınlar aile yapımızın temeline dinamit koymalarına müsaade etmeyeceğiz.