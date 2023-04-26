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Ankara-Sivas hızlı tren hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Ankara-Sivas hızlı tren hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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