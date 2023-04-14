Başkan Erdoğan’dan gençlere özel müjdeler? Peki sokakta gençler ne diyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede gençlere özel vaatler vardı. Peki gençler vergisiz telefon ve bilgisayar ile 10 GB internete ne diyor? A Haber sokağa çıktı ve gençlerin nabzını yokladı. İşte tüm detaylar….

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