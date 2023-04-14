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Başkan Erdoğan’dan gençlere özel müjdeler? Peki sokakta gençler ne diyor?

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 10:43
Güncelleme:14.04.2023 10:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede gençlere özel vaatler vardı. Peki gençler vergisiz telefon ve bilgisayar ile 10 GB internete ne diyor? A Haber sokağa çıktı ve gençlerin nabzını yokladı. İşte tüm detaylar….
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