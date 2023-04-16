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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pendik'teki gençlere seslendi

AA
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Giriş: 16.04.2023 09:25
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Pendik'te gerçekleşen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlandı. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde Pendik'in yoğun desteğini alacaklarına inandığını belirtti.
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