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Bursa'daki “Gençlerle Buluşma” programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Bursa’daki “Gençlerle Buluşma” programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Bursa ziyareti kapsamında dün gerçekleşen “Gençlerle Buluşma” programında önemli açıklamalar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bursa ziyareti kapsamında dün gerçekleşen "Gençlerle Buluşma" programında önemli açıklamalar.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Değerli Bursalılar, sevgili gençler ülkemizin ve milletimizin umudu siz genç kardeşlerimle böyle muhteşem bir mekanda bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.

Bugün Bursa'daki açılış törenimiz 120 bin kişiyi buldu. Tabii bu bir şeyi gösteriyor, inşallah mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. Çalışacağız, gayret edeceğiz ve tüm genç kardeşlerimizi sandıklara taşıyacağız. Geleceğimize daha büyük bir umutla bakıyoruz. Bazıları diyor ki enerjiyi nereden buluyorsun? İşte enerji burada, farklı bir yerde aramaya gerek yok.

"SEÇİM 14 MAYIS'TA" MESAJI

Bizim gençlik yıllarımızın Türkiyesinin meseleleri çok başkaydı. Şimdi 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısının üzerinde her alanda dünya ile yarışmaya hazır bir gençlik görüyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden rabbime hamd ediyorum.

Birileri gibi gençlerimizi iradesi ipotek altında tutulacak vitrin süsü, konu mankeni olarak asla görmedik, görmüyoruz.

İlk defa oy kullanacaklardan beklentimiz, elinizin altındaki imkanları en doğru şekilde okumanızdır. Bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan nereye gideceğimizi bilemeyiz. Her zaman olduğu gibi bu hususta da gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizi birileri gibi konu mankeni olarak görmüyoruz. Biz buraya zembille inmedik, merdivenleri basamak basamak çıkarak geldik. Biz meydanlardan gümbür gümbür esinlenerek geldik. Gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını önce 25'e ardından 18'e düşürdük.

Gençler biz size güvendik. CHP'si falan bunlar niçin bu adımları atmadılar, niçin gençlerin önünü açmadılar?

MUHAKEFETE PROJE ELEŞTİRİSİ

Denizin altından metro yaptınız mı? Metroyu biz yaptık! Avrasya Tüneli'ni biz yaptık. Gücünüz yetiyorsa siz yapın.

6'LI MASAYA "ESKİ TÜRKİYE" TEPKİSİ

Şimdi kendilerine 'Gel' deyince gelecek, 'Sus' deyince susacak, 'Konuş' deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar.

Kendilerine kukla bir aday arıyorlar! Ucube yapının gıdası Türkiye'nin sömürü düzenidir. Altılı masa denilen ucube yapının gıdası, eski Türkiye'nin milletimiz için zulüm, birileri için ayrıcalık aracı olan yoksulluğudur, yoksunluğudur.

"SİYASİ EKONOMİK-TETİKÇİLERE 'YETER' DEDİK"

Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya: Rahmetli Menderes gibi "Yeter Söz Milletindir" diyoruz

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