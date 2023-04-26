CHP’nin bot hesapları mesaide! İşte 5 ayaklı trol ordusu | 40 bin kişilik liste isim isim deşifre oldu

CHP'li belediyelerin hizmet ve icraat yerine tanıtıma para akıttıkları biliniyor. Tanıtım bütçesinin önemli bölümü de algı operasyonları ve manipülasyonda kullanılan on binlerce sosyal medya trollerine gidiyor. Mekanizma aslında 2010 yılında kuruldu ama kurumsallaşması ve bir örümcek ağına dönüşmesi 2016 yılında oldu. 40 bini aşkın kişinin olduğu trol ordusunun temelleri Kılıçdaroğlu'nun 'kozmik' danışmanı Recep Cengiz tarafından atıldı. Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine sosyal medyada algıyı yönetmek için "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen bir yapı kurdu. Sistemin aktif hale getirildiği 17 Mart tarihli CHP MYK raporuna bile girdi.

YAPI NASIL KURULDU?

Kılcal Damar Modeli'nde, CHP merkez, il, ilçe ve mahalle teşkilatları ayrı ayrı örgütlendi.

Ortak hareketi sağlamak için de il, ilçe, belde sosyal medya yöneticileri belirlendi. Sosyal medyaya katılımın yüksek olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'da yapılanma mahalle teşkilatlarına kadar indi. Bu yapıda aktif olarak bulunan 40 binden fazla trol bulunuyor. Ağ kendi içerisinde "CHP'li Fenomenler", "Destek Veren Fenomenler", "CHP Algı Timleri", "Sokak röportajcıları" ve 'Sosyal Medya Habercileri" olarak ayrı birimlere ayrılıyor.