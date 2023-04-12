Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde! Telefon ve bilgisayara vergi muafiyeti 10 GB internet
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı Ankara Arena Spor Salonu’nda milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjdeleri de tek tek sıraladı. Üniversiteli öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceklerini duyurdu. Gençlere aylık 10 GB'de internet vereceklerini anlattı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Telefon, tablet ve bilgisayar almak isteyen gençlerin beklediği haberi Başkan Erdoğan verdi. Bununla da yetinmedi, üzerine '10 GB' aylık internet de vereceğiz' dedi. Buna göre üniversiteli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alırken vergi muafiyeti sağlanacak.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Bu beyannamede gençlere özel ilgi vardı. Gençlere telefon, tablet ve bilgisayar için vergi muafiyeti geldi. Burada üniversite öğrencisi derken bir yaş sınırı koymuyor. Bir defaya mahsus olacak. Özellikle yurt dışı menşei olan meşhur markadan bahsedersek Türkiye'de üretilen telefonları korumak için yeni bir ÖTV matrahı belirlenmişti 2022 yılında.
Bunu özellikle ithalatın sınırlandırılması ve daha pahalı hale gelmesi açısından yapıldı. En pahalı meşhur markaya baktığın zaman burada yüzde 50'ye yakın bir ÖTV var. Bunun yanında yüzde 10'a yakın bir TRT bandrolü var, yüzde 1 civarında Kültür Bakanlığı katkısı var. Tüm bunların üzerinde bir de yüzde 18'lik bir KDV var.
İşte tüm bu kalemleri kaldırdığı zaman çok daha cazip bir fiyata geliyor. Bir defaya mahsus çok uygun şartlarda gençler ihtiyacını giderebilecek. Bunu bir süredir konuşuyorduk bununla ilgili bir çalışma yapılıyordu. Beyannameye girmesi çok iyi oldu. Öyle gözüküyor ki seçimden hemen sonra hayata geçirilecek bir kararnameyle.
Suistimal olmaması açısından burada bir kayıt sistemi olur. Kimlik ile alım yapılır. İthal olan bilgisayar ve telefonlarda kur fiyatları çok etkili oluyor. Burada gençlere bir katkı sağlanacak. 10 GB verilmesi de gençlere verilen değeri gösteriyor ve önemli bir katkı. Bunun yanında bir gençlik kartı çıkarılması planlanıyor. Burada bir yaş sınırı olacak ve sinema-tiyatro gibi etkinliklere ücretsiz girme hakkı olacak."
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