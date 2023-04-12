Başkan Erdoğan’dan gençlere müjde! Telefon ve bilgisayara vergi muafiyeti 10 GB internet

Suistimal olmaması açısından burada bir kayıt sistemi olur. Kimlik ile alım yapılır. İthal olan bilgisayar ve telefonlarda kur fiyatları çok etkili oluyor. Burada gençlere bir katkı sağlanacak. 10 GB verilmesi de gençlere verilen değeri gösteriyor ve önemli bir katkı. Bunun yanında bir gençlik kartı çıkarılması planlanıyor. Burada bir yaş sınırı olacak ve sinema-tiyatro gibi etkinliklere ücretsiz girme hakkı olacak."

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