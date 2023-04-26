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İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan yine haddini aştı! Hakaret etmek için Akşener'den özel teşvik mi alıyor: "Yavşak-süzme"

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Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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İYİ Parti’nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan yine haddini aştı! Hakaret etmek için Akşener’den özel teşvik mi alıyor: Yavşak-süzme

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından kendisini eleştiren bir vatandaşa, sert bir dille cevap vererek hakaret etti. Türkkan, seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa "Yavşak" trol derken bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu kez sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa hakaret etti.

YAVŞAK VE SÜZME
Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu.

Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.

ŞEHİT YAKININA DA KÜFÜR ETMİŞTİ
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz aylarda da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür etmişti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırılmıştı.

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