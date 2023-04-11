Başkan Erdoğan’dan milyonlar için peş peşe müjdeler! Evlenecek gençler dikkat: Faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi! Kadınlara erken emeklilik düzenlemesi

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GÜVENCESİ VERİLECEK

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.

HER AİLEDE BİR ÇALIŞANIN SİGORTA PRİMİNE DEVLET DESTEK OLACAK

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacağız. Bu amaçla, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Programı uygularken gençlere öncelik vereceğiz.