Başkan Erdoğan'dan milyonlar için peş peşe müjdeler! Evlenecek gençler dikkat: Faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi! Kadınlara erken emeklilik düzenlemesi
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda çok sayıda müjdeyi de peş peşe sıraladı. Evleneceklere uzun süreli faizsiz kredi desteği, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeler verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi.
EVLENECEKLERE FAİZSİZ UZUN VADELİ KREDİ, KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK
Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.
YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR
Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.
YURT DIŞINDAN GELEN OTOMOBİLLERDE 185 GÜN ŞARTI 30 GÜNE DÜŞÜYOR
Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EKONOMİYİ İLGİLENDİREN MÜJDELERİ ŞÖYLE:
Tarım ve sanayi sektörleri başta olmak üzere bölgesel anlamda rekabet potansiyeli arz eden alanlarda yeni bir teşvik düzenlemesi yapılarak hızlı ve etkili bir yatırım hamlesi başlatılacaktır.
VATANDAŞLIK MAAŞI VERİLECEK
Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.
İŞ İMKANLARI ARTACAK
Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK
Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır.
ALİE KORUMA KALKANI GELECEK
Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;
• Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,
• Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,
• Yeni evlilikler teşvik edilecektir.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GÜVENCESİ VERİLECEK
Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.
HER AİLEDE BİR ÇALIŞANIN SİGORTA PRİMİNE DEVLET DESTEK OLACAK
Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacağız. Bu amaçla, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Programı uygularken gençlere öncelik vereceğiz.
KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI DÜŞECEK
Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.
ÇALIŞAN VE EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK
Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah payı almalarını sağlayacağız.
GENÇLERE SİNEMA, TİYATRO, KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ OLACAK
Üniversiteli gençlerimize «Gençlik Kartı» uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz.
ÜCRETSİZ İNTERNET ERİŞİMİ
Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız.
YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ
Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.
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