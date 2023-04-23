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HDP'li Sırrı Süreyya Önder aldattı sevgilisi Kandil'e şikayet etti! Sık sık Kandil'e gidiyormuş

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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HDP’li Sırrı Süreyya Önder aldattı sevgilisi Kandil’e şikayet etti! Sık sık Kandil’e gidiyormuş

Kobani davasına ilişkin hazırlanan mütalaada, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder'in sık sık Kandil’e gittiği, aldattığı sevgilisi M.Ç’nin ifadesiyle ortaya çıktı.

Kobani davasında, Yeşil Sol Parti milletvekili adayı HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Kobani Davası'nın dijital materyallerinde, tutuksuz sanıklarından Önder'in PKK bağlantısına yönelik ipuçları yer aldı.

Önder'in gönül ilişkisi yaşadığı M.Ç. isimli kadını aldatması nedeniyle Kandil'e mektup yazılarak şikayet edildiği saptandı.

Önder'in M.Ç.'ye "Diyarbakır, Adıyaman ve Kandil'e gidiyorum şimdi. 10 gün yokum. Ne yapacaksan ben yokken yap" diyerek mesaj attığı belirtildi.

Aldatılan M.Ç'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Önder'le TBMM'de tanıştığını ve sevgili olduklarını belirterek, "İki defa birlikte olduk. Sonra benim telefonlarıma cevap vermemeye, açtığı zaman ise terslemeye başladı. Milletvekili olduğu zaman da illeri geziyordu. Ayrıca Kandil'e gidiyordu. Yanında HDP'den bazı milletvekilleri de vardı " dediği saptandı.

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