HDP'li Sırrı Süreyya Önder aldattı sevgilisi Kandil'e şikayet etti! Sık sık Kandil'e gidiyormuş
Kobani davasına ilişkin hazırlanan mütalaada, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder'in sık sık Kandil’e gittiği, aldattığı sevgilisi M.Ç’nin ifadesiyle ortaya çıktı.
Kobani davasında, Yeşil Sol Parti milletvekili adayı HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.
Kobani Davası'nın dijital materyallerinde, tutuksuz sanıklarından Önder'in PKK bağlantısına yönelik ipuçları yer aldı.
Önder'in gönül ilişkisi yaşadığı M.Ç. isimli kadını aldatması nedeniyle Kandil'e mektup yazılarak şikayet edildiği saptandı.
Önder'in M.Ç.'ye "Diyarbakır, Adıyaman ve Kandil'e gidiyorum şimdi. 10 gün yokum. Ne yapacaksan ben yokken yap" diyerek mesaj attığı belirtildi.
Aldatılan M.Ç'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Önder'le TBMM'de tanıştığını ve sevgili olduklarını belirterek, "İki defa birlikte olduk. Sonra benim telefonlarıma cevap vermemeye, açtığı zaman ise terslemeye başladı. Milletvekili olduğu zaman da illeri geziyordu. Ayrıca Kandil'e gidiyordu. Yanında HDP'den bazı milletvekilleri de vardı " dediği saptandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İhtiyaç sahibi ailelere maaş desteği! Her ay kesintisiz verilecek! Ödemeler listeden öğreniliyor! Hemen e-Devlet'ten başvurun!
- Rıza Kayaalp kimdir? Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli? Kazandığı madalyalar...
- En güzel RESİMLİ, anlamlı, kısa, uzun '23 Nisan Kutlu Olsun' MESAJLARI! Türk Bayraklı yeni 23 Nisan kutlama sözleri!
- Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, ödeme tarihleri açıklandı mı? 1.000 TL bayram ikramiyesi başvurusu nereden yapılır?
- Kurtlar Vadisi'nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Kimsenin aklına gelmez! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...
- Üniversitelilere 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ne zaman verilecek? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar indirimi ne zaman uygulanacak?
- Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak 2023? Yeni evleneceklere kredi desteği, ev hanımlarına...
- Magnezyum hangi yiyeceklerde var? Magnezyum nedir, eksikliği nasıl giderilir? Özellikle bu 3 besinde...
- POLİS ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları, kontenjanlar, lise mezunu...
- Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek? Ücretsiz doğal gaz için tarih geldi! 25 metreküp doğal gaz ne kadar gider, kaç TL?
- Ümraniyespor Beşiktaş maçı CANLI İZLE! 22 Nisan Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuç tarihi belli oldu mu?