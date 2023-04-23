HDP’li Sırrı Süreyya Önder aldattı sevgilisi Kandil’e şikayet etti! Sık sık Kandil’e gidiyormuş

Aldatılan M.Ç'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Önder'le TBMM'de tanıştığını ve sevgili olduklarını belirterek, "İki defa birlikte olduk. Sonra benim telefonlarıma cevap vermemeye, açtığı zaman ise terslemeye başladı. Milletvekili olduğu zaman da illeri geziyordu. Ayrıca Kandil'e gidiyordu. Yanında HDP'den bazı milletvekilleri de vardı " dediği saptandı.