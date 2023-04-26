Türkiye’nin kaybettiği koalisyon yılları! Daha kurulmadan düşen hükümetler! İşte o yılların gazete manşetleri...

TARİHTE BİR İLK: GENSORU İLE HÜKÜMET DÜŞTÜ

Haziran ayında seçimler gerçekleşiyor, 3 Temmuz 1997 TBMM oylamasında ret oylarının fazla olması nedeniyle hükümet düşüyor. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk seçimde 2. büyük parti olan Adalet Partisi'ne hükümeti kurma görevi veriyor. Süleyman Demir, MHP ve MSP ile hükümeti kurmak istiyor. Bu üç parti ile birlikte 2. milliyetçi cephe hükümeti başlıyor. Türkiye o dönemde bir mengene içine sokularak, milliyetçi cephe hükümeti de devriliyor. CHP'nin önemli isimlerin Altan Öymen ve Hüsamettin Uysal bu hükümeti devirmek için gensoru veriyor. Ve tarihte ilk defa bir hükümet gensoru ile devriliyor.