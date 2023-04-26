Türkiye'nin kaybettiği koalisyon yılları! Daha kurulmadan düşen hükümetler! İşte o yılların gazete manşetleri...
A Haber ekranlarında yayınlanan "Kayıp Yıllar" isimli programda Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya Türkiye'nin koalisyon yıllarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugünkü programda 1. Milli Cephe hükümetinin başarısız olmasının ardından Ecevit başkanlığında kurulan ve 1 ay süren bir hükümet kurulması ve bu hükümetin de 1 ay sonra yerini 2. milli cephe hükümetine bırakması ele alındı. Kaya ise yaptığı açıklamada "Koalisyon demek kafa karışıklığı demek. Bunu gazete manşetlerinde de televizyonlardan da görüyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye'nin koalisyon hükümetleri nedeniyle onlarca yılını heba etti. Gelen koalisyon hükümetleri, bugünlerde hep başarısızlıklarıyla hatırlanıyor.
Türkiye'nin kaosa sürüklendiği, ekonomik sıkıntıların yaşandığı o günleri, AHaber ekranlarında yayınlanan 'Kayıp Yıllar'da Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.
"KOALİSYONLARDA HÜKÜMET KURULURKEN DÜŞÜYOR"
Koalisyon demek kafa karışıklığı demek. Bunu gazete manşetlerinde de televizyonlardan da görüyoruz. Hatta bunu siyasetçiler bile karıştırıyor. O döneme şahitlik eden siyasetçiler bile karıştırıyor. Çünkü hükümet kurulurken hükümet düşürüyor. Başka bir hükümet kabinesi konuşulurken, asker müdahale etmeye çalışıyor. Tam bir anarşi ve tam bir kaos yaşanıyor siyasette.
ECEVİT BAŞKANLIĞI'NDA 1 AYLIK HÜKÜMET
1977 seçimleri, 12 Eylül darbesine giden süreçte en zor dönemlerden biri. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit seçimden 1. çıkmasına rağmen tek başına parti kuramıyor. Ecevit diğer parti liderleriyle de görüşse de hükümet kurmakta başarılı olamıyor. Bir yandan da hükümeti kurması yönünde büyük baskı var.
Bu sefer azınlık hükümeti kurmaya karar veriyor. Bunun başarısız olacağını herkes bilmesine rağmen Ecevit hükümeti kuruyor. Hükümet kurulduktan sonra Süleyman Demirel, "Bu hükümet Çankaya hükümetidir ve yine Çankaya tarafından sonlandırılacaktır." ifadelerini kullanıyor.
TARİHTE BİR İLK: GENSORU İLE HÜKÜMET DÜŞTÜ
Haziran ayında seçimler gerçekleşiyor, 3 Temmuz 1997 TBMM oylamasında ret oylarının fazla olması nedeniyle hükümet düşüyor. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk seçimde 2. büyük parti olan Adalet Partisi'ne hükümeti kurma görevi veriyor. Süleyman Demir, MHP ve MSP ile hükümeti kurmak istiyor. Bu üç parti ile birlikte 2. milliyetçi cephe hükümeti başlıyor. Türkiye o dönemde bir mengene içine sokularak, milliyetçi cephe hükümeti de devriliyor. CHP'nin önemli isimlerin Altan Öymen ve Hüsamettin Uysal bu hükümeti devirmek için gensoru veriyor. Ve tarihte ilk defa bir hükümet gensoru ile devriliyor.
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