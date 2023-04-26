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Ankara-Sivas YHT 2023 tren bileti ne kadar, ücretsiz mi? Kaç km, ne kadar sürüyor? Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Durak ve güzergahlar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Ankara-Sivas YHT 2023 tren bileti ne kadar, ücretsiz mi? Kaç km, ne kadar sürüyor? Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Durak ve güzergahlar

Son dakika haberleri... Ankara-Sivas Yüksek hızlı tren hattı ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 12 saatlik yolculuğu 2 saate düşüren Ankara-Sivas yüksek hızlı tren 35 gün boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Peki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı 2023 ücretsiz mi, kaç gün bedava? Kaç km, ne kadar sürüyor? İşte durakları...

Ankara Sivas YHT bilet fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. Toplamda 8 istasyonu bulunan Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) 26 Nisan'da gerçekleşen törenle açıldı. Başkan Erdoğan bilet fiyatları ile ilgili müjdeyi vererek mayıs sonuna kadar biletlerin ücretsiz olarak sunulacağını aktardı. İşte Ankara Sivas YHT hattı durak ve güzergahları...

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU!

Başkan Erdoğan'ın Ankara-Sivas YHT'nin biray süre ile ücretsiz olacağı müjdesini sosyal medya hesabından verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu

ANKARA SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN HATTI KAÇ KM?

Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek.

ANKARA-SİVAS ARASI YHT İLE KAÇ DAKİKAYA DÜŞECEK?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılması ile birlikte 6-7 saatlik yolculuk süresinin 2-3 saate düşecek.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Bilet fiyatlarının duyurulması bekleniyor

ANKARA SİVAS YHT DURAKLARI VE GÜZERGAHI

Hat üzerinde toplamda 8 istasyon bulunuyor:

*Elmadağ
*Kırıkkale
*Yerköy
*Yozgat
*Sorgun
*Akdağmadeni
*Yıldızeli
*Sivas

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