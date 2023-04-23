Kandil’den 7’li masaya destek! CHP-HDP ittifakı ne vaat ediyor?

Türkiye'de sağ seçmen bizim söylediklerimiz gören bir seçmendir. Sağ seçmenin genel olarak refleksleri milliyetçidir ve muhafazakardır. Burada bahsedilen konular devletin bekası ile ilgilidir. Seçmen bu konularda hiç hata yapmaz. Böyle bir ittifaka oy vermesi mümkün değil o yüzden sürekli olarak HDP'yi inkar ediyorlar veya saklıyorlar. Bunu artık yapamasalar bile çıkıp HDP'nin taleplerini yerine getireceğiz diyemiyorlar. Ancak görünen tablo gerçeği işaret ediyor. Burada hata yapmanın ağır sonuçları olacak. Bu sefer bakalım ileride bakarız denilecek bir durum değildir. Bu jeopolitik resim çok önemlidir."