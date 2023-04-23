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Kandil'den 7'li masaya destek! CHP-HDP ittifakı ne vaat ediyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Kandil’den 7’li masaya destek! CHP-HDP ittifakı ne vaat ediyor?

Kumar masasına geri dönen Meral Akşener’in asık suratıyla cumhurbaşkanı adayı ilan edilen ve HDP desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu’na Kandil’den destek mesajları geliyor. Terör elebaşları peş peşe destek çağrısı yaparken koalisyonun teröristlere özgürlük sözü ve  özerklik, operasyonların durması vaadi tartışılmaya devam ediyor. Peki CHP-HDP ittifakı ile kumar masasının amacı ne? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen ve Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile oturdukları pazarlık masasında, hangi şartlara "evet" dediklerini açıklamadı. Ama HDP'in vaatleri o şartların ne olduğunu ortaya koyuyor. Bunu doğrulayan bir de itiraf geldi CHP'den. Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin 'özerklik ve PKK'lıların serbest bırakılmasını da içeren' tutum belgesiyle, ittifak ortaklarının imzaladığı mutabakat metninin birebir örtüştüğünü söyledi.

Öte yandan PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim, örgüt olarak zor durumda olduklarını "Halep'in kuzeyinde Azez'de Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Drone'larda zaten hep üstümüzde dolaşıyor. Bir an önce faşizimden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" sözleri içinde oldukları durumu anlattı. Kemal kılıçdaroğlu'na destek istedi, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda PKK ile müzakere masasına oturmak zorunda kalacaklarına dikkat çekti.

Peki HDP ile gizli kapılar arkasında yapılan pazarlıklar neler? Meral Akşener'in kumar masası dediği yer ne planlıyor? CHP-HDP ittifakı Türkiye'yi nereye sürükleyecek? Oy için verilen tavizler ne anlama geliyor? CHP ve İYİ Parti tabanı HDP'ye verilen tavizlerden rahatsız mı? Gündemin gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen ve Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.

Çınar Özen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu anda oynanan büyük oyun Doğu Akdeniz ile ilgili. Orada çok büyük bir jeopolitik mücadele sürüyor. Doğu Akdeniz'de doğal gaz kaynakları ve muhtemelen de petrol var. Bu kaynaklara sahip bölgede güç dengesini değiştirecek. Diğer taraftan Doğu Akdeniz, Orta Doğu'daki enerji kaynaklarının Avrupa'ya taşınması için kritik bir coğrafya. Oraya hakim olan güç dağılımında hakim çıkarak kendi yoluna bakacak zayıflayanlar ise parçalanacaklar. İşte bu yüzden TCG Anadolu çok önemli bir başarıdır.

ABD, PKK'yı Doğu Akdeniz jeopolitik oyunun içinde aktör olarak kullanıyor. PKK'yı Irak'tan Suriye'ye taşıdı ve burada bir PKK devleti kurmak istiyor. Türkiye , Suriye'nin kuzeyine askeri hareketleri yapmasaydı ABD'nin bu planı adım adım ilerleyecekti. Burada Akdeniz'e çıkan büyük bir PKK devleti kurulacaktı. ABD burada Türkiye'yi parçalayacak dinamitleri harekete geçirip buradan Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmeye çalışacaktı. İşte Suriye harekatları bu oyunu bozdu.

CHP nerede duruyor? Burada söylediklerimiz siyaset üstü meseledir. Bugün 23 Nisan ve bu işlere Kurtuluş Savaşı gözüyle bakmak gerekir. CHP, TBMM'de HDP ile birlikte Suriye tezkeresine "HAYIR" oyu verdi. Bu açıklanabilir bir durum değildir. Kandil ile doğrudan irtibatı olduğunu açıkça söyleyen ve bunu saklamayan HDP ile seçim ittifakına girmiş durumdalar. 6'lı masadaki küçük partilerin neredeyse hiç oyu kalmadı. Anketler bunu gösteriyor. İYİ Parti'nin ise eski genel başka yardımcısı söyledi iste oylar baraj altına inmiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun stratejisi başında veri CHP ve HDP seçmenini bir araya getirmek ancak bunu açık şekilde yapamıyorlar. Bunu görünmez kılıp sağ seçmenden oy almak derdindeler.

Türkiye'de sağ seçmen bizim söylediklerimiz gören bir seçmendir. Sağ seçmenin genel olarak refleksleri milliyetçidir ve muhafazakardır. Burada bahsedilen konular devletin bekası ile ilgilidir. Seçmen bu konularda hiç hata yapmaz. Böyle bir ittifaka oy vermesi mümkün değil o yüzden sürekli olarak HDP'yi inkar ediyorlar veya saklıyorlar. Bunu artık yapamasalar bile çıkıp HDP'nin taleplerini yerine getireceğiz diyemiyorlar. Ancak görünen tablo gerçeği işaret ediyor. Burada hata yapmanın ağır sonuçları olacak. Bu sefer bakalım ileride bakarız denilecek bir durum değildir. Bu jeopolitik resim çok önemlidir."

Kurtuluş Tayiz'in sözleri:

"CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ilişkinin ne kadar aleni olduğunu Kandil'den gelen açıklamalara bakarak net şekilde görebiliriz. Kandil'deki terör baronları neredeyse her gün 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayıp oy istiyorlar. Bundan 3-5 yıl önce çıkıp terör baronları CHP oy isteyecek desek bizi komploculuk ile suçlarlardı ancak durum bu."

Seçmene görünmez oyunlar! SEÇMENE GÖRÜNMEZ OYUNLAR!
CHP’den Suriye ve Irak tezkeresine ret

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