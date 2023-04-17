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Kandil'de sıkışıp kalan teröristbaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona sufle: Temel gündem yapın!

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Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Kandil’de sıkışıp kalan teröristbaşı Duran Kalkan’dan 7’li koalisyona sufle: Temel gündem yapın!

Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılına damga vuracak 14 Mayıs seçimlerine gidiyor. Bu kapsamda 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü yöneticilerinden peş peşe destek mesajları geliyor. Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan örgütün sözde kanalına yaptığı konuştu ve Cumhur İttifakı'nı alçak sözlerle hedef aldı. 7'li koalisyona da ayar veren Kalkan, "AK Parti-MHP'yi yıkmayı temel gündemleri yapsınlar" ifadelerine yer verdi.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yolunda son perdeyi oynayan terör örgütü PKK, HDP'nin de içinde yer aldığı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için adeta yanıp tutuşuyor.

KALDİN'DEN CUMHUR İTTİFAKI'NA YÖNELİK ALÇAK İFADELER

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada yine 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nı alçak sözlerle hedef aldı.

AK Parti ve MHP'yi yıkmayı amaçladıklarını bildiren terörist Kalkan, 7'li koalisyona da mesaj vererek, "Çağrı yapıyorum; AK Parti-MHP'yi yıkmayı temel gündemleri yapsınlar" şeklinde konuştu.

Duran Kalkan, bebek katili elebaşı Öcalan için de tecridin kırılmasını ve özgürlüğü istediklerini söyledi.

"MUHALEFET BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"

7'li koalisyona desteğini yineleyen PKK elebaşı daha önceki açıklamasında ise "Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AK Parti, MHP'ye karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) yürüttü." ifadelerine yer vermişti.

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık daha önce yaptıkları açıklamalar ile 6'lı koalisyona HDP'nin de eklenmesi ile 7'li olarak yoluna devam etmesini desteklediklerini, seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını ifade etmişlerdi.

HDP "KILIÇDAROĞLU" MU DİYECEK?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ramazan Bayranı'nı ardından yapacakları mitinglerde adaylarının ismini açık açık söyleyeceklerini ilan etti.

Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" ifadelerini kullanarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha göz kırptı.

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