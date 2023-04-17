Kandil’de sıkışıp kalan teröristbaşı Duran Kalkan’dan 7’li koalisyona sufle: Temel gündem yapın!

"MUHALEFET BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"



7'li koalisyona desteğini yineleyen PKK elebaşı daha önceki açıklamasında ise "Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AK Parti, MHP'ye karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) yürüttü." ifadelerine yer vermişti.

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık daha önce yaptıkları açıklamalar ile 6'lı koalisyona HDP'nin de eklenmesi ile 7'li olarak yoluna devam etmesini desteklediklerini, seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını ifade etmişlerdi.

HDP "KILIÇDAROĞLU" MU DİYECEK?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ramazan Bayranı'nı ardından yapacakları mitinglerde adaylarının ismini açık açık söyleyeceklerini ilan etti.

Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" ifadelerini kullanarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha göz kırptı.