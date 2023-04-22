7'li koalisyonda SİHA çelişkisi! CHP'li Mansur Yavaş: Kandil'e füze olarak yağacak
7'li koalisyondaki ortaklarına adaylığını dayatma mücadelesinden zaferle çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye de 'özerklik' vaadi verdikten sonra Kandil'den destek mesajları almış, PKK'nın elebaşları umut olarak gördükleri Kılıçdaroğlu için açıkça oy istemeye başlamıştı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bugün yaptığı açıklamalarla terörle mücadele konusunda hem Kılıçdaroğlu hem de masanın diğer ortaklarıyla adeta çelişti. Yavaş, düzenlediği mitingde, DEVA Lideri Ali Babacan'ın "dokunacağız" dediği SİHA'larla ilgili olarak "İHA ve SİHA'lar yeni hükümetin eline geçtiğinde Kandil'e füze olarak yağacak." ifadelerini kullandı.
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimine gidiyor. HDP destekli koalisyon masası Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak ilan ederken, Kandil'den de bu birliktelikle ilgili peş peşe destek mesajları gelmişti.
Teröristbaşları, 100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacaklarını öne sürüp Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yaptı. CHP lideri ise bu iddialara kulak tıkayarak "Herkesle kucaklaşacağız." dedi.
7'Lİ KOALİSYONDA KAFALAR KARIŞIK
CHP'li Mansur Yavaş, bugün düzenlediği mitingde, "İHA'lar SİHA'lar yeni hükümetin eline geçtiğinde Kandil'e füze olarak yağacak." iddiasında bulundu. Bu açıklama, muhalefetin içerisindeki çelişkileri bir kez daha gözler önüne serdi.
BABACAN "SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ" DEMİŞTİ
7'li koalisyonun içinde yer alan Ali Babacan ise göreve gelmeleri durumunda "İHA ve SİHA'lara dokunma" vaadinde bulunmuştu. Babacan, tüm dünyanın övgüyle bahsettiği ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde etkin bir rol oynayan İHA ve SİHA'ların Baykar'ı hedef almış, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." demişti.
"SİHA'LAR HEP ÜSTÜMÜZDE DOLAŞIYOR"
Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim de yayınladığı son videoda, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.
Teröristbaşı, "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor." itirafında bulundu.
KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, PKK'nın kanalında küstah ifadelerle Kılıçdaroğlu'na desteğini açık etti.
Hozat "HDP'nin aday çıkarmamasını değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutumu biz destekliyoruz. Bu tutum da bu seçimlerin sonucunu çok doğrudan etkileyecektir, bu açıktır.
Bu mücadele büyütülecek. Böyle bir önemli süreçte seçime kadar özellikle şehirlerde eylemsizlik kararı aldık. Seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.
TERÖRİSTLERİN UMUDU KEMAL KILIÇDAROĞLU
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır. Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani" ifadelerini kullandı.
PKK elebaşı Mustafa Karasu: 6'lı Masa umut yarattı. Biz de seçimde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.
SAYEMİZDE ADAY OLDU
PKK üyesi olmak suçunda hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurtdışında firari olan eski Van İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser, Fransa'da yaptığı konuşmada "Herkes bilsin ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağlamıştır. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklenmeyeceği sürekli deklare edildi" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI DEĞİL, SİSTEM SEÇİLECEKTİR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün kanalında yaptığı açıklamada Altılı Masa'ya destek oldu. Elebaşı, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." dedi.
ÖCALAN'IN SERBEST KALMASINI İSTEDİ: ÖZGÜR OLMA VAKTİ GELMİŞTİR
Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu:
"Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır."
SİHA DÜŞMANLARI!
Yurt içi ve yurt dışında Türkiye karşıtı tutumlarıyla bilinen birçok isim SİHA'lar hakkında konuştu.
HDP'Lİ TAŞDEMİR: SORUN TABİİ Kİ SİHA'LAR
HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir yaptığı açıklamada "Değerli arkadaşlar, bir diğer sorun ise tabii ki SİHA'lar." ifadelerini kullanarak SİHA'ları hedef göstermişti.
CHP'Lİ SEÇER: KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise SİHA'larla dalga geçerken "İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… " ifadelerini kullandı.
İşte Seçer'in sözlerinden öne çıkanlar:
"Gözlerim yaşardı iki gündür, vizyona bakın. Kavga dilini kullanmadıklarını, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir.
İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil."
GARO PAYLAN: BİR SAVAŞ FESTİVALİ
Garo Paylan da SİHA'ları eleştirirken "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi. Bir savaş festivali. Bunun dışında bir şey yok." dedi.
ESKİDEN JİTEM VARDI ŞİMDİ SİHA...
HDP ile yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları var" dedi.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU'NDAN "BAYRAKTAR'I YARGILAYACAĞIZ" TEHDİDİ
Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışarak, Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da CHP'nin iktidara gelmesi halinde Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etmişti.
Sosyal medyadan skandal bir paylaşıma imza atan Tanrıkulu, "Bu korku size yeter trolle ama emin olun adil olacağız." diyerek haddini aşmıştı.
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