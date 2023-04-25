7'li koalisyonun terör çizgisi! Kandil'in "Selo" isteği bir numaralı gündem maddesi! 14 Mayıs'ın karşılığı Türkiye mi?
Yedilinin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Kandil'in adeta bir terbiye edici tehdit unsuru olarak kullandığı HDP faktörü ve pazarlık meselesine ilişkin önemli bir gerçek ortada duruyor. Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı görüşmeler sonrasında HDP mutabakatına atıfta bulunan açıklamalarda bulundu. Diğer yandan uzun süredir Selahattin Demirtaş'a da açıkça özgürlük vaadediyor. 6-8 Ekim olaylarının elebaşları arasında gösterilen ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu strateji karşılığında HDP oyuna talip oldu.
Terör örgütünün direktifleriyle hareket eden HDP'yi üzmemek için konuşmalarında "PKK" bile diyemeyen Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadediyor. 6-8 Ekim olaylarının elebaşları arasında gösterilen ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu strateji sayesinde HDP oylarını elde etmeye çalışıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKTİ
Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş'ı serbest bırakmak için seferber olan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selo'yu çıkaracakmış. Terör elebaşını çıkaracakmış. Bay bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı?" demişti.
Kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu için sosyal medya hesabından propaganda üstüne propaganda yapan Demirtaş'ın, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" sözü hafızalardaki yerini koruyor.
AKŞENER'DEN ZORAKİ AÇIKLAMA
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terör örgütüne ses çıkaramıyorlar" şeklindeki çıkışları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, zoraki "Bizim için PKK bir terör örgütüdür" yorumu geldi.
Kandil'den 1 ayda gelen 8 destek mesajına kulaklarını tıkayan Akşener'in HDP-Kılıçdaroğlu ortaklığına değinmemesi ise büyük bir çelişki olarak dikkat çekti.
"BANA OY VERECEKSİNİZ" DEMİŞTİ
Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.
BAŞAK DEMİRTAŞ TEHDİT ETTİ!
HDP'nin Hakkari'deki mitinginde konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 14 Mayıs'tan sonra Demirtaş'ın serbest kalacağını söyledi.
"GELİP KENDİSİ KONUŞACAK"
Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş'ın cezevinden gönderdiği mektubu okuyan Başak Demirtaş, "Ben inanıyorum ki Selahattin'in Hakkari'de okunan son mesajı olacak.
14 Mayıs günü seçim zaferi kazanacağız ve o buraya gelip kendisi konuşacak." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?
- Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN...İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! 25 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!
- BİM'de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı! Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL...
- ÖTV'SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...
- FB-İSTANBULSPOR MAÇI ÖZETİ | 24 Nisan Fenerbahçe-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
- Bir Küçük Gün Işığı ATV İzle | 24 Nisan Bir Küçük Gün Işığı 31. Bölüm full, kesintisiz seyret!
- POLİP nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?
- Fatih Terim sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oldu? Fatih Terim kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Citroen kampanyayı duyurdu! 245.900 TL'ye sıfır araba fırsatı! Citroen Ami, C3 Aircross... Uygun fiyatlı taksit imkanı!
- Bu yıl yaz tatili olacak mı, var mı? Yaz tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
- Evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor? Yeni evlenecekler...
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 24 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?