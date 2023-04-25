7'li koalisyonun gölgesine sığındığı PKK'dan alçak tehdit: İç savaş çıkartırız
14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne kısa bir süre kalırken, terör örgütü PKK’dan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşlarından Bese Hozat, terör örgütünün yayın organı Medya Haber’e yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na yönelik alçakça saldırılarda bulunurken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çağrısında bulunan PKK elebaşı Hozat, “İç savaş çıkartırız” tehdidinde bulundu.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanırken, terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'in partisi HDP'yi ziyaretinin ardından PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimleri Kılıçdaroğlu'na destek olunması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile görüşmesine göz yuman sözde milliyetçi İYİ Parti'den skandal görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Böylece 7'li koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP Başkan Erdoğan düşmanlığında buluştu.
KANDİL'DEN BİR DESTEK ÇAĞRISI DAHA!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek çağrısı daha geldi. Terör örgütünün yayın organı Medya Haber'e konuşan PKK/KCK'nın Sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran, Kılıçdaroğlu'na oy isterken "iç savaş" tehdidinde bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ: TÜM HALKIMIZIN OY VERMESİ GEREKİYOR
Eli kanlı elebaşı Bese Hozat, HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'yi masumlaştıran ve demokratik bir oluşum gibi göstermeye çalışırken, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na da oy istedi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen PKK elebaşı Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, "Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.
"İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat,14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etti. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki mahkumiyeti üzerinden AK Parti MHP'ye karşı "faşist iktidar" diyerek alçak suçlamalarda bulunan Hozat, "Bu AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AKP-MHP faşizmi, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor." diye konuştu.
KANDİL'İN ADAYI KILIÇDAROĞLU! PKK ELEBAŞLARINDAN DESTEK AÇIKLAMALARI...
Öte yandan, 12 Mart tarihinden itibaren PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimlerinden Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek açıklamalar geliyor.
İşte terör örgütünden gelen destek açıklamaları:
MURAT KARAYILAN
Teröristbaşı Karayılan örgütün kanalında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na açık açık destek mesajı verirken, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." ifadelerini kullandı. İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini söyleyen Karayılan, "Önder Apo'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.
MUSTAFA KARASU
Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin seçime ortak listeyle girmesi gerektiğini söyledi. Karasu, "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır" dedi. Eli kanlı PKK'lı terörist Mustafa Karasu'nun muhalefetin ortak liste ile seçime girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından İyi Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekti.
DURAN KALKAN
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
HELİN ÜMİT
PKK elebaşı Helin Ümit, AK Parti-MHP ittifakının seçimlerde yenilgiye uğratılmasının örgüt için çok önemli olduğunu söyledi. 7'li koalisyona destek veren Ümit, "Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir." dedi.
SABRİ OK
Terör örgütü elebaşı Sabri Ok "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek 7'li koalisyonun arkasında durduklarını söyledi. Ok, ayrıca "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler." diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etti.
REMZİ KARTAL
Kırmızı bültenle aranan PKK yöneticisi Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir milat için önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı.
MİHRAÇ URAL
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde gerçekleşen ve 52 vatandaşımızın şehit olmasına neden olan terör olayının sorumlusu THKP/C elebaşı Mihraç Ural Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.
THKP/C elebaşı Mihraç Ural, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.
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