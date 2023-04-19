Kılıçdaroğlu’ndan yüz bulan HDP’lilerden bebek katili Öcalan’a üst üste özgürlük vaatleri: İmralı’yı kapatacağız

"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"

CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Diğer yandan son olarak HDP'den vekil adayı olan Berdan Öztürk, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, terörist başı Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceklerini söyledi.

"14 Mayıs'ta bu zulme dur demek için Meclis'e gideceğiz." diyen Öztürk, "Bir oy barış için olacak. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz." ifadelerini kullandı.