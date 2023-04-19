Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan HDP'lilerden bebek katili Öcalan'a üst üste özgürlük vaatleri: İmralı'yı kapatacağız
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken Bay Kemal'in yol arkadaşı HDPKK'dan üst üste destek açıklamaları gelmeye devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan HDP'liler bebek katili Öcalan'a özgürlük ve özerklik vaatleri vermeye devam ediyor. Son olarak HDP'den vekil adayı olan Berdan Öztürk yaptığı açıklamada "İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye seçimlere artık adım adım yaklaşırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakmaya devam ediyor.
CHP İLE HDP ARASINDA KARŞILIKLI MESAJLAR
Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrası Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları gelirken Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalışmıştı.
Diğer yandan PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da "Toplumda umut yarattılar Erdoğan'ı devireceğiz" demişti.
CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.
HDP'Lİ SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.
"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"
CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.
"ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"
Diğer yandan son olarak HDP'den vekil adayı olan Berdan Öztürk, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, terörist başı Abdullah Öcalan'ı özgürleştireceklerini söyledi.
"14 Mayıs'ta bu zulme dur demek için Meclis'e gideceğiz." diyen Öztürk, "Bir oy barış için olacak. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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