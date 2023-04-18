Kemal Kılıçdaroğlu emekliye 15 bin TL ikramiye vaat ederken CHP’li belediye çalışanların bayram ikramiyesini ödeyemedi!

KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİ BOŞA DÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin açıkladığı vaadinde, "Emekli kardeşlerim; güzel haberim şu, hakkınız olanı alacaksınız. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar; yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır, unutmayın. Çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir, hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten, bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABB'nin bu durumu Kılıçdaroğlu'nun vaadini de boşa düşürmüş oldu.