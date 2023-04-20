İşçileri kovmakla tehdit eden Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz 1 Mayıs işçi bayramını kutladı!

Sendikalı işçiler ile daha önce bir araya gelip masaya oturan CHP'li Türkyılmaz, bin 200 lira zam yaptığını söyleyip 7 bin lira maaş teklif etmişti. Rakamı duyan işçiler verilen farkı yetersiz bulup sözleşmeleri imzalamamıştı. Bunun üzerine Türkyılmaz işçileri bir salonda toplayan ve verilen maaş zammını yeterli bulup bulmadıklarını sorarak el kaldırıp oylamalarını istedi. Salona kurdurduğu kameralarla el kaldırmayanları tespit edip işten atmakla tehdit etmişti. Salonda kameralar olduğu için el kaldırmak zorunda kalan işçiler ise, yapılan düşük zammı çaresizce kabul edip sözleşme imzalamak zorunda kalmıştı.