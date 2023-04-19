19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Murat Karayılan'dan 7'li koalisyona yeni talimat! PKK kanadından seçmene tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu ile ağız birliği

Murat Karayılan'dan 7'li koalisyona yeni talimat! PKK kanadından seçmene tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu ile ağız birliği

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
ABONE OL
Murat Karayılan’dan 7’li koalisyona yeni talimat! PKK kanadından seçmene tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu ile ağız birliği

7'li koalisyon masasının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile oturduğu pazarlık masası sonrası PKK kanadından gelen peş peşe destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. PKK'nın sözde elebaşılarından Murat Karayılan, 7'li koalisyona talimatlar verirken, seçmeni de tehdit etti. Karayılan ayrıca seccade skandalı sonrası "Samimi Müslümanlar" tabirini kullanan Kılıçdaroğlu ile benzer ifadeler kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sadece 25 gün kaldı. HDP destekli 6'lı koalisyon masasının adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği vaatlerle adeta terör örgütüne göz kırparken; Kandil'den gelen peş peşe destek açıklamaları da terör örgütünün rotasını belli etti.

7'Lİ KOALİSYONA YENİ TALİMAT
Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından Murat Karayılan, örgütün yayın organına yeni açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybetme korkusu ile koalisyon masasına talimatlar veren elebaşı Karayılan, "Seçim süreci açısından çok fazla hayallere kapılmamak gerekir diye düşünüyorum, ancak Türkiye sol demokrasi güçleri ve Kürt halkı bu süreçte kendini çok daha fazla güçlendirebilir. Halkımız hiçbir şeyi başkasından beklememeli, kendisine güvenmelidir." dedi.

İTTİFAK İTİRAFI: KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE GÜÇLERİ
Kürt vatandaşlarını terör örgütü ile bir tutmaya çalışan PKK elebaşı, "Buradaki en önemli husus, yurtsever-demokratik güçlerin kendi kendilerini güçlendirmesidir. Çalışmaları, büyümeleri, Meclis'e daha fazla kişiyi taşımaları önemli. Bu kesimler kendilerini güçlendirir ve Türkiye siyasetinde daha etkin olurlarsa işte o zaman birçok şeyin önünü de açabilirler. Bunun için de kimseden beklentiye girmeden kendi öz güçlerine dayanmalıdırlar. Bunun için halkımızın, demokratik çevrelerin, Kürdistan ve Türkiyeli ittifak güçlerinin çalışması gerekiyor." ifadeleriyle CHP ve Kandil'in siyasi ayağı HDP arasındaki bağı adeta itiraf etti.

SEÇMENE TEHDİT TALİMATI: AK PARTİLİLERİN EVLERİNE GİDİN
Karayılan ayrıca, AK Parti'nin güçlü olduğu bölgelerde ev ev gezilmesini istedi. Karayılan seçmeni tehdit ettiği talimatında "Elbette mitingler ve medya konuşmaları da gereklidir fakat insanlarımız duygusaldır; ev ev ziyaret etmek, tüm köyleri dolaşmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE BENZER İFADELER: SAMİMİ MÜSLÜMANLAR
Seccadeye ayakkabı ile basma rezaleti sonrası "Samimi Müslümanlar" sözleriyle takiye yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer açıklamalar yapan PKK elebaşı, AK Parti'ye de saldırdı. Kanlı eylemleri gizlemek adına devleti suçlayan Karayılan, "Mesela özellikle de şimdiye kadar AKP'ye oy verenlere ve insani duygulara sahip samimi Müslümanların hepsine uğramak ve bir çaylarını içmek gerekiyor. Niye? Çünkü AKP'nin yaptığı şeylerin ne insanlıkla, ne İslamiyet'le, ne de hukukla alakası var." dedi. Karayılan ayrıca, "Bırakın tüm milleti aç bırakmalarını ve halkımızı bir ekmeğe, bir soğana muhtaç etmelerini; halkımıza karşı yürütülen merhametsizliği ve vicdansızlığı tüm Kürtler görmeli. Her korucu da bunu görmeli; şimdiye kadar AKP'nin yanında yer alan herkes de bunu görmeli. Dolayısıyla çalışan insanlarımız bu kesimlere gitmeli; onların evlerine uğramalı ve bu temelde çalışmalı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masanın ortak adayı olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'nin yanında almış ve pazarlık masasına oturmuştu. Daha sonra HDP aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, Kandil'den de bu birlikteliğe peşisıra destek mesajları gelmişti.

Kılıçdaroğlu’nun Kandil sessizliği!
Kılıçdaroğlu söz verdi: Öcalan’ı serbest kalacak
HDP Kandil’in adayını açıklayacak!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA