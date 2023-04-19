Murat Karayılan'dan 7'li koalisyona yeni talimat! PKK kanadından seçmene tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu ile ağız birliği
7'li koalisyon masasının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile oturduğu pazarlık masası sonrası PKK kanadından gelen peş peşe destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. PKK'nın sözde elebaşılarından Murat Karayılan, 7'li koalisyona talimatlar verirken, seçmeni de tehdit etti. Karayılan ayrıca seccade skandalı sonrası "Samimi Müslümanlar" tabirini kullanan Kılıçdaroğlu ile benzer ifadeler kullandı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sadece 25 gün kaldı. HDP destekli 6'lı koalisyon masasının adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği vaatlerle adeta terör örgütüne göz kırparken; Kandil'den gelen peş peşe destek açıklamaları da terör örgütünün rotasını belli etti.
7'Lİ KOALİSYONA YENİ TALİMAT
Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından Murat Karayılan, örgütün yayın organına yeni açıklamalarda bulundu. Seçimi kaybetme korkusu ile koalisyon masasına talimatlar veren elebaşı Karayılan, "Seçim süreci açısından çok fazla hayallere kapılmamak gerekir diye düşünüyorum, ancak Türkiye sol demokrasi güçleri ve Kürt halkı bu süreçte kendini çok daha fazla güçlendirebilir. Halkımız hiçbir şeyi başkasından beklememeli, kendisine güvenmelidir." dedi.
İTTİFAK İTİRAFI: KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE GÜÇLERİ
Kürt vatandaşlarını terör örgütü ile bir tutmaya çalışan PKK elebaşı, "Buradaki en önemli husus, yurtsever-demokratik güçlerin kendi kendilerini güçlendirmesidir. Çalışmaları, büyümeleri, Meclis'e daha fazla kişiyi taşımaları önemli. Bu kesimler kendilerini güçlendirir ve Türkiye siyasetinde daha etkin olurlarsa işte o zaman birçok şeyin önünü de açabilirler. Bunun için de kimseden beklentiye girmeden kendi öz güçlerine dayanmalıdırlar. Bunun için halkımızın, demokratik çevrelerin, Kürdistan ve Türkiyeli ittifak güçlerinin çalışması gerekiyor." ifadeleriyle CHP ve Kandil'in siyasi ayağı HDP arasındaki bağı adeta itiraf etti.
SEÇMENE TEHDİT TALİMATI: AK PARTİLİLERİN EVLERİNE GİDİN
Karayılan ayrıca, AK Parti'nin güçlü olduğu bölgelerde ev ev gezilmesini istedi. Karayılan seçmeni tehdit ettiği talimatında "Elbette mitingler ve medya konuşmaları da gereklidir fakat insanlarımız duygusaldır; ev ev ziyaret etmek, tüm köyleri dolaşmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU İLE BENZER İFADELER: SAMİMİ MÜSLÜMANLAR
Seccadeye ayakkabı ile basma rezaleti sonrası "Samimi Müslümanlar" sözleriyle takiye yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer açıklamalar yapan PKK elebaşı, AK Parti'ye de saldırdı. Kanlı eylemleri gizlemek adına devleti suçlayan Karayılan, "Mesela özellikle de şimdiye kadar AKP'ye oy verenlere ve insani duygulara sahip samimi Müslümanların hepsine uğramak ve bir çaylarını içmek gerekiyor. Niye? Çünkü AKP'nin yaptığı şeylerin ne insanlıkla, ne İslamiyet'le, ne de hukukla alakası var." dedi. Karayılan ayrıca, "Bırakın tüm milleti aç bırakmalarını ve halkımızı bir ekmeğe, bir soğana muhtaç etmelerini; halkımıza karşı yürütülen merhametsizliği ve vicdansızlığı tüm Kürtler görmeli. Her korucu da bunu görmeli; şimdiye kadar AKP'nin yanında yer alan herkes de bunu görmeli. Dolayısıyla çalışan insanlarımız bu kesimlere gitmeli; onların evlerine uğramalı ve bu temelde çalışmalı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masanın ortak adayı olarak açıklandıktan sonra soluğu HDP'nin yanında almış ve pazarlık masasına oturmuştu. Daha sonra HDP aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, Kandil'den de bu birlikteliğe peşisıra destek mesajları gelmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tekirdağ, Denizli, Ordu bayram namaz vakitleri 2023 | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2023 Ramazan Bayramı il il saatler
- Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 2023 Ramazan Bayramı il il ezan saatleri
- Bayram Ezanı Saatleri 2023 | Mersin, Manisa, Balıkesir bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- 700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım!
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! 6 aylık ROTA OLUŞTU! 7.500 TL < 9.107 TL!
- TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor? TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste
- Bayram namazı Antalya'da kaçta? Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta başlıyor, ezan kaçta okunuyor?
- Ankara bayram namazı saati 2023 | Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan Ramazan Bayramı ezanı saat kaçta okunuyor?
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 18-19 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi
- Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!
- 2023 Son teravih ne zaman kılınacak? Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı?
- TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?