Murat Karayılan’dan 7’li koalisyona yeni talimat! PKK kanadından seçmene tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu ile ağız birliği

KILIÇDAROĞLU İLE BENZER İFADELER: SAMİMİ MÜSLÜMANLAR

Seccadeye ayakkabı ile basma rezaleti sonrası "Samimi Müslümanlar" sözleriyle takiye yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer açıklamalar yapan PKK elebaşı, AK Parti'ye de saldırdı. Kanlı eylemleri gizlemek adına devleti suçlayan Karayılan, "Mesela özellikle de şimdiye kadar AKP'ye oy verenlere ve insani duygulara sahip samimi Müslümanların hepsine uğramak ve bir çaylarını içmek gerekiyor. Niye? Çünkü AKP'nin yaptığı şeylerin ne insanlıkla, ne İslamiyet'le, ne de hukukla alakası var." dedi. Karayılan ayrıca, "Bırakın tüm milleti aç bırakmalarını ve halkımızı bir ekmeğe, bir soğana muhtaç etmelerini; halkımıza karşı yürütülen merhametsizliği ve vicdansızlığı tüm Kürtler görmeli. Her korucu da bunu görmeli; şimdiye kadar AKP'nin yanında yer alan herkes de bunu görmeli. Dolayısıyla çalışan insanlarımız bu kesimlere gitmeli; onların evlerine uğramalı ve bu temelde çalışmalı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.