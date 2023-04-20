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CHP'de vaat bol aylık yok! Belediye personeline taksitle maaş

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.04.2023
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CHP’de vaat bol aylık yok! Belediye personeline taksitle maaş

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçime sayılı günler kala 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler, bol keseden vaat dağıtıyor. Ancak CHP’li belediyeler, ballı vaatler ve ikramiyeler bir yana, işçilerin maaşını ödemekten bile aciz.

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li yöneticiler, 14 Mayıs seçimlerine günler kala bol keseden vaat dağıtırken, öbür tarafta ise CHP'li belediyeler daha personel maaşlarını bile ödeyemiyor.

CHP'li başkanların başında bulunduğu Ankara, İzmir ve İstanbul'un Ataşehir belediyelerinde yaşananlar, gerek Kılıçdaroğlu'nun emeklilere bayram ikramiyesi, gerekse CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in her yoksul aileye altın vaatlerinin gerçekleşmesinin zor olduğunu gözler önüne serdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANFA çalışanlarına bayram öncesi gönderilen mesajda, bayram ikramiyesi ödemelerinin ertelendiği duyuruldu.



7 TAKSİTLE MAAŞ SKANDALI
İzmir'de de CHP'li Karşıyaka Belediyesi, işçilerinin bir aylık maaşlarını 7 taksitte ödedi. Belediyeye ait şirketlerde çalışan 2 bin 300 işçi geçtiğimiz ay iş bırakarak tepki göstermişti.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi şirketi Kent A.Ş'de çalışan 900 kişi ile Personel A.Ş'deki 1400 işçi martta iş bırakma eylemi yaparak tepkilerini dile getirmiş, ilçede çöp dağları oluşmuştu. Maaş krizine son halka olarak CHP'li İstanbul Ataşehir Belediyesi eklendi. Belediyede personel maaşlarının taksitle ödendiği ortaya çıktı. Aylardır Ataşehir Belediyesi'nde çalışanların maaşlarını taksitle aldığı öğrenildi. Bu durumdan dolayı çalışanların kiralarını ödeyemediği belirtildi.





İLGEZDİ 'SANA MI SORACAĞIM' DEMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda yine CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde 5 aydır maaş alamayan işçiler belediye önünde eylem yapmıştı. Eylem alanına gelen Belediye Başkanı Battal İlgezdi bir işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" demişti.

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