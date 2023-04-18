18 Nisan 2023, Salı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına dizilen isimler nereden ve nasıl peyda oldu?
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi küresel güçler tarafından FETÖ ve PKK da devreye sokuldu. Türkiye'de yıllardır adeta yeraltına çekilen isimler aniden ortaya çıkarak tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizalanmaya başladı. Cengiz Çandar, Hasan Cemal gibi isimler AK Parti'nin FETÖ ile mücadelesi başladığında partiyi terk eden isimler olarak dikkat çekiyor. Peki neden ve nereden bir anda bu isimler yeniden peyda oldu? Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi.
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:05
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12