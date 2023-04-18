18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına dizilen isimler nereden ve nasıl peyda oldu?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına dizilen isimler nereden ve nasıl peyda oldu?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi küresel güçler tarafından FETÖ ve PKK da devreye sokuldu. Türkiye'de yıllardır adeta yeraltına çekilen isimler aniden ortaya çıkarak tek tek Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında hizalanmaya başladı. Cengiz Çandar, Hasan Cemal gibi isimler AK Parti'nin FETÖ ile mücadelesi başladığında partiyi terk eden isimler olarak dikkat çekiyor. Peki neden ve nereden bir anda bu isimler yeniden peyda oldu? Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:05
  • 1
  • 12
Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına dizilen isimler nereden ve nasıl peyda oldu?

İşte Mahmut Övür'ün o yazısı
Liderler ve partiler sahaya indi ve Türkiye nefesini tutarak tarihinin ikinci 14 Mayıs seçimine gidiyor. Bu seçimi "dünyanın en önemli seçimi" ilan eden küresel güçler de, içerideki vesayet odakları da yakından izliyor.

Başta ABD olmak üzere o küresel güçlerin gladyovari neler yapacağı bilinmese de destek verdiği FETÖ ve PKK'yı devreye soktuğu biliniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına dizilen isimler nereden ve nasıl peyda oldu?

Hatta bilinen, bilinmeyen bütün güçleri sahaya sürdüğü de... Eski tüfek sol liberal, yeni "Atatürkçü" Hasan Cemal de, Cengiz Çandar da, FETÖ sever İdris Naim Şahin de, "Çankaya sevdalısı" Sadullah Ergin de, ABD emperyalizmi karşısında susan sosyalistler de aynı safta ve aynı amaçta buluştu.

  • 3
  • 12
Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına dizilen isimler nereden ve nasıl peyda oldu?

Arkasında hizalandıkları "lider" de Kemal Kılıçdaroğlu.

Kimi "Kandil'le müzakere"yi dayatıyor, kimi "soğan" üzerinden ucuz siyaset yapıyor, kimi de eski Türkiye'de siyasete ayar verme gücünü kaybeden Ertuğrul Özkök gibi "Dış politikayı perişan etti" diyerek bütün zehrini kusuyor.

  • 4
  • 12
Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına dizilen isimler nereden ve nasıl peyda oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuda eleştirilebilir ama eğer bir insan vicdanını kaybetmemiş ve kötü niyetli değilse ya da birilerine hizmet etmiyorsa onun küresel politikadaki rolünü, liderliğini, Kürt meselesinde "baldıran zehri içme" pahasına attığı değişim adımlarını ve ülkenin çehresini değiştiren temel yatırımlarını görmezden gelemez, gelirse derdi başka demektir. PKK'ya "Silah bırakmayın" diyen Hasan Cemal gibi...

  • 5
  • 12
Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına dizilen isimler nereden ve nasıl peyda oldu?

Bu noktada, birkaç ay önce kaybettiğimiz gazeteci ağabeyim Hıncal Uluç'u rahmetle hatırladım. Şimdi sözü ona bırakıyorum: