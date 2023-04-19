Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun PKK ile pazarlığına gönderme! Kendisine oy istedi resmen itiraf etti...

ABD VE İLGİLTERE'DEKİ PARA BARONLARINA SÖZ VERDİ

Öte yandan son dönemde "300 milyar dolar parayı getireceğim" ifadeleriyle bol keseden vaatler dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ve ABD'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti. Parayı tefecilerden almayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları... Her halükarda söz verdik." dedi. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı KHK ile görevden alınan FETÖ'cü ve PKK'lıları serbest bırakıp göreve iade edeceklerini belirterek bunu da demokrasi ve insan hakları kılıfı altında pazarladığı bilinirken para baronlarına nasıl bir söz verdiği merak konusu oldu.