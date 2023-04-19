Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun PKK ile pazarlığına gönderme! Kendisine oy istedi resmen itiraf etti...
Büyük sözler söyleyerek yedili koalisyondan ayrılan ancak sonrasında masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "kumar masası" olarak tanımladığı koalisyona yine bir göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı küstah pazarlıklara gönderme yapan Akşener "Birinci parti yapacaksınız. Bu ucube sistem değişecek ben de kimseyle pazarlık etmeden başbakan olacağım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla son bulurken yaşanan sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler sonra yeniden oturması damga vurdu.
AKŞENER'DEN "NOTER VE KUMAR MASASI" GÖNDERMESİ
Akşener koalisyon masasını "Noter ve kumar masası" olarak tanımlarken CHP'ye ağır sözlerle yüklendi. Ancak olaydan 3 gün sonrasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşen Akşener "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartını öne sürerek masaya dönmeyi kabul etti.
SURATINDAKİ MUTSUZLUK DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilirken suratındaki ifadeden memnuniyetsizliği okunan Akşener bugün bomba bir açıklama yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: BİRİNCİ PARTİ YAPIN PAZARLIK ETMEDEN BAŞBAKAN OLAYIM
Sinop'ta bir konuşma yapan Akşener "Başbakan Meral" sloganı atan yandaşlarını verdiği yanıtla Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak tutulan kirli pazarlıkları itiraf etti.
Akşener sloganlar karşısında kendisine oy isteyerek, "Bedava olmaz! Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız. Bu ucube sistem değişecek ben de kimseyle pazarlık etmeden başbakan olacağım" ifadelerini kullandı.
ABD VE İLGİLTERE'DEKİ PARA BARONLARINA SÖZ VERDİ
Öte yandan son dönemde "300 milyar dolar parayı getireceğim" ifadeleriyle bol keseden vaatler dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ve ABD'de yaptığı pazarlıkları itiraf etti. Parayı tefecilerden almayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları... Her halükarda söz verdik." dedi. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı KHK ile görevden alınan FETÖ'cü ve PKK'lıları serbest bırakıp göreve iade edeceklerini belirterek bunu da demokrasi ve insan hakları kılıfı altında pazarladığı bilinirken para baronlarına nasıl bir söz verdiği merak konusu oldu.
HDPKK İLE PAZARLIK
Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yaptığı pazarlıklara ilişkin bir itiraf da terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den gelmişti. Daha önce de '100 yıllık Cumhriyeti değiştireceğiz' diyen HDP'li Sırrı Sakık terörist başı Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunurken, Kılıçdaroğlu'na 'kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyuna deklare etmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu bu sözlerin ardından sessizliğe gömüldü.
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